嬌蘭耶誕「白瓷罐」香氛蠟燭 點燃溫暖

2019-10-16 19:02 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ／台北即時報導



節慶到來，最能展現居家氛圍及和樂的感覺，什麼樣的點綴能讓居家氣氛更提升呢？當然是「香氛」。迎接年底到來的耶誕節，嬌蘭以居家香氛新品、耶誕限定香氛蠟燭，為大家呈獻不一樣的節慶味道，更注入了家的和樂氛圍。

嬌蘭沐浴之水

沐浴，是最讓我們感到舒壓放鬆的時刻，在沐浴後選擇嬌蘭沐浴之水，內含有佛手柑、橙花、杏仁、香草麝香，讓妳體驗一場浸沐在溫暖懷抱的感受，同時能紓壓鎮定，清爽的香氣，可直接噴灑在毛巾上延長芬芳，私密衣物上，讓香氣的迷人，就像為自己做一場療癒的SPA，獨占個人的奢華時光。

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2019耶誕香氛蠟燭Winter Délice

在節慶中，想要一個溫暖的氣氛，不可或缺是一盞冷天裡的蠟燭。2019耶誕香氛蠟燭Winter Délice讓薑餅和果乾的香氣喚起過往點滴，松針與柴火的香氣提升家中溫暖，搭配著「冬日歡愉Winter Délice」的法國嬌蘭白瓷罐，讓香氛蠟燭，不只是蠟燭，更是家中的藝術與點綴，白瓷罐是由非物質文化遺產認證的利摩日阿爾托利亞（Artoria）瓷器製造商，結合古老的專業技術設計，飾有蜜蜂浮雕設計，更展現了嬌蘭隊與傳統與百年純粹的風格。

Mon Guerlain我的印記淡香精／金奢摯愛限量款

佳節歡慶，不能缺少的是香水，法國嬌蘭推出特別版「Mon Guerlain我的印記淡香精 金奢摯愛限量款」，搭配著耶誕節的到來，特意打造金奢耶誕包裝，瓶身再披上經典的四葉草，瓶身透過光線折射後，就像是節慶歡樂的夜晚般，閃耀又溫馨。