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共創三贏局面！金管會「開放API平台」正式上線

2019-10-16 18:08聯合報 記者徐力剛/台北即時報導

政治大學王儷玲營運長、財金公司林國良董事長、中央銀行陳一端局長、金管會顧立雄主委...
政治大學王儷玲營運長、財金公司林國良董事長、中央銀行陳一端局長、金管會顧立雄主委、金融總會許璋瑤理事長、銀行公會王聰明副秘書長、金融總會吳當傑秘書長（由左至右）蒞臨現場。記者徐力剛/攝影
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隨著科技發達，數位金融時代正式來臨，金管會、財金公司、金融總會三方合作，今日記者會正式宣佈「開放API平台」上線，開啟金融產業新紀元。

金管會借鑑外國發展優勢，如英國、歐盟、新加坡、香港及澳洲等，加速推動金融科技發展，秉持「業務合作自律規範」和「技術與資安標準」，規劃3階段逐步開放，第一階段「公開資料查詢」、第二階段「消費者資訊查詢」、第三階段「交易面資訊」，目前第一階段「公開資料查詢」已落實，搭配第三方服務業者（Third-Party Service Providers，TSP）異業合作，同步整合金融與科技兩大產業，讓科技便利生活。

第一階段「公開資料查詢」不涉及個人資料，僅提供非交易金融資訊查詢，包括台外幣存款利率、匯率、分行和ATM據點等，目前合作23間銀行（台灣銀行、土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、上海商銀、富邦銀行、國泰世華銀行、高雄銀行、兆豐銀行、全國農業金庫、台中商銀、新光銀行、陽信銀行、板信商銀、聯邦銀行、元大銀行、永豐銀行、玉山銀行、凱基銀行、星展銀行、台新銀行）及6家TSP業者（麻布記帳、實貸比較網、CWMoney、員工福利整合平台、保險小存摺、發票存摺）。

金管會主委顧立雄表示，看好台灣金融業發展前景，也期許開放銀行政策能創造金融業、消費者、TSP業者三贏局面。被問及第二、第三階段最快何時可落實？顧立雄說，後續兩階段因涉及個資保護問題，同時要顧及消費者觀感與安全，需考量事項較為繁雜，目前已商請銀行公會研擬相關建議，並參考澳洲、英國模式推動。

手機APP「麻布記帳」在開放API第一階段，整合全台20間銀行，便利民眾查詢使用，更提供繳交汽機車燃料使用費、台北市水費、e-Tag儲值、新北市停車費、台中市停車費及信用卡費等服務。

金管會主委顧立雄出席「開放API平台上線啟動記者會」。記者徐力剛／攝影
金管會主委顧立雄出席「開放API平台上線啟動記者會」。記者徐力剛／攝影
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澳洲顧立雄
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