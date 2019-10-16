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這家星巴克24小時營業！這幾天限定咖啡、美酒攏總有

2019-10-16 17:59聯合報 記者羅建怡／即時報導

呼應夜晚繁榮的信義商圈，星巴克台北時代門市夜晚也很有氣氛。圖／星巴克提供
呼應夜晚繁榮的信義商圈，星巴克台北時代門市夜晚也很有氣氛。圖／星巴克提供
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夜貓族注意！星巴克台北時代門市10月初甫開幕即人潮不斷，4天連假延長營業時間更大獲好評，因此星巴克宣布，台北時代門市將於即日起除10月平日營運到午夜12:00外，即起至10月27日止的每周五、六也延長營業時間為24小時，邀請顧客從品飲咖啡、以及全台唯一的「氮氣系列(Coffee & Tea on Tap)」飲品，到夜晚啜飲精緻紅白酒、氣泡酒飲及啤酒系列，搭配門市餐食及全台首間「新鮮現烤(Baked Fresh Here Now)」專案的12款烘焙糕點，打造從早到晚都能夠享受獨特的星巴克體驗。

此外，消費者可憑統一時代百貨台北店周年慶期間(即起~10/27)當日累計消費滿3,000元之發票，可獲得星巴克免費一杯中杯咖啡飲料券乙張(限台北時代百貨內兩家星巴克門市使用，使用期間至10/27)；同時，可再享有星巴克台北時代門市專屬杯裝酒類飲品同品項買二送一優惠券乙張(使用期間至10/27)。上述活動優惠券，可於台北時代百貨周年活動期間前往7樓贈品台兌換領取(隔日無效)，數量有限，送完為止。

「台北時代門市」

地址：台北市信義區忠孝東路五段8號二樓

電話：02-2722-6292

10月調整營業時間：周日到四07:30-24:00

10/18(五)07:30~10/20(日)24:00

10/25(五)07:30~10/27(日)24:00

註：活動詳細說明與注意事項，以星巴克網站公告為準。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

星巴克台北時代門市邀請榮獲2019年度精品咖啡大師Charlie駐點。圖／星巴克...
星巴克台北時代門市邀請榮獲2019年度精品咖啡大師Charlie駐點。圖／星巴克提供
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統一時代百貨星巴克咖啡
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