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世界音樂節@臺灣 帶你電音、古謠、國樂和中東爵士一次聽好聽滿

2019-10-18 10:22聯合新聞網 udn售票網

圖/文 風潮音樂提供。
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將於10/18登場的【2019世界音樂節@臺灣】，今年的演出內容仍是精彩超展開。不僅有電音DJ與原住民跨界合作、東西方四種「小提琴」的交會、還有印度和墨西哥樂舞。唯有親臨現場，才能體會世界音樂極致混搭的震撼魅力！

原民/台語/客語歌王大拚場

以《海洋》獲頒金曲歌王的陳建年，找來同樣鍍金的吳昊恩和人稱「中古美少女」的南王姊妹花，將以絕佳默契與歌藝透過「接歌演唱」的形式，率性呈現南王部落緊密的情感。

兩屆金曲獎台語歌王謝銘祐，則帶來他與台南老鄉長年於廟口、老人院等處義唱的「麵包車樂團」。他們將台灣民謠加入新式編曲，有時拚貼西方歌曲間奏，賦予傳統歌曲新生命。

至於兩屆金曲獎最佳客語專輯得主，並為【亞太聽障奧運】創作主題曲的「黃子軒與山平快」，將以融合爵士、雷鬼、靈魂與嘻哈的都會曲風，給予客語歌更輕鬆而動感的面貌。

享受原民混搭爵士藍調

同樣將在地民謠混搭黑人音樂的，還有阿爆（阿仍仍）與樂團「MAFANA」。阿仍仍拿過金曲獎最佳重唱組合與最佳原民語專輯獎，得獎專輯《vavayan. 女人》透過當代曲風深刻描寫出排灣部族生活情趣，成功拓展大眾對在地歌謠的接受度。

團名源自阿美族語「知道或不知道」的樂團MAFANA，則是【2018海洋音樂祭】「海洋音樂大賞」的得主，他們在傳統的齊唱與和聲中融入搖滾、爵士、雷鬼與藍調，相當振奮人心。

來點讓人玩味的社運民謠

另外也有兩組人馬，藉由音樂聲援社會議題、傾訴在地情感。分別是具有排灣及魯凱血統、社運音樂先驅達卡鬧，以及編制有月琴、大提琴等多樣配器，由主唱阿達所領軍的農村武裝青年。兩者都受過金音創作獎的肯定，後者更在金曲獎典禮現場全員光腳走紅毯，讓人印象深刻。

民族風大步跨界！古今交錯x東西融會

而每年讓人最期待的，無非就是跨越想像力的世界音樂跨界舞台，有電音X原民吟唱、琵琶X北歐民謠、二胡X拉丁吉他，以及爵士X中東烏德琴演奏。

華人唯一世界百大女DJ的DJ COOKIE，將與薩克斯風手吳文欽、【2017世大運】開幕領唱的泰雅女聲Yagu Tanga王祥如，攜手呈現多樣曲風的跨界演出。

琵琶演奏家鍾玉鳳與瑞典民謠三人組Sotali的表演也精采可期，因為他們將在北歐民謠中加入琵琶琴聲，並在音樂中邀你一起體驗瑞典傳統的Polska舞蹈。鍾玉鳳最近也為陳珊妮的新專輯收錄曲〈玉女穿梭〉獻藝，跨界經驗很豐富。

同樣打破東西界線的，還有法國音樂家杜普莱斯與大陸二胡演奏家果敢領軍的四重奏，以及對中東爵士情有獨鍾的「BAZAAR」四人組。前者將帶來拉丁吉他、中東木卡姆音樂、胡琴、蒙古馬頭琴與生猛的「呼麥」喉音演唱。後者更有豎笛、土耳其烏德琴加持增添神秘的異國情調，讓人大開眼界。

異國樂舞～印度 拉丁墨西哥

除了音樂，大會也安排了邊聽邊動的舞蹈工作坊體驗。墨西哥歌樂團「Son de Madera」將帶來墨西哥港口城市維克拉斯的音樂風貌，不妨隨之舞動出熱情的墨西哥大裙擺舞蹈。此外還有來自北歐波羅的海的Trad.Attack!與Auļi樂團，充滿風笛情懷的新世代民謠將如何搭配愛沙尼亞與拉脫維亞的傳統舞蹈？就等你一起來嘗試了～這麼多的寰宇音樂饗宴一次盡收，錯過就真的只能飛出國才能享受到！

圖/文 風潮音樂提供。
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2019世界音樂節@臺灣

時間：10/18（五）~ 20（日）13:00-22:00

地點：台北大佳河濱公園八、九號水門

　　（捷運行天宮站2號出口轉免費接駁車約15min.）

購票：udn售票網

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