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SIHH大改版！Watches & Wonders Geneva表展開放探索

2019-10-16 17:39聯合報 記者孫曼／即時報導

近年來鐘表產業因應市場年輕化、數位化，傳統商展模式的表展式微，主辦單位無不大刀闊斧為求生存而改革。繼去年巴塞爾珠寶鐘表展（Baselworld）宣布修改日期、以便與日內瓦高級鐘表展（Salon International de la Haute Horlogerie，簡稱SIHH）接軌於4月底至5月初舉辦，SIHH的主辦單位FHH（Fondation de la Haute Horlogerie）也於日前宣布，將於明年4月25日至29日登場的第30屆SIHH表展將採用嶄新的模式登場，除了更名「日內瓦鐘表與奇蹟」（Watches & Wonders Geneva），更將結合日內瓦城市探索、並採用開放的形式，讓更多年輕人能一同體驗到鐘表之趣。

FHH的主席兼執行董事Fabienne Lupo表示，改名「日內瓦鐘表與奇蹟」就是希望能激發探索的想像，因為曾在世界各地不同地方舉辦過的「鐘表與奇蹟」更接近他們希望強調的全球化概念。SIHH表展自1991年以來，一直以「高級」、「奢華」為訴求，以往僅開放給精選經銷商、媒體、及VIP客戶參與，享受獨一無二的商品與服務。但這樣高高在上、有距離感的做法，在生活數位化、市場年輕化時代洪流中逐漸逐漸失去觀眾。

全新的「日內瓦鐘表與奇蹟」共分為4大區塊，其中最令人矚目的便是與日內瓦政府單位合作的「In the City」單元，型態包括展覽、步行導覽、製表體驗、表廠參觀等，在專賣店、博物館等舉辦各種不同型態的活動和座談，並將免費向一般大眾開放參觀。

「The Salon」單元，則延續以往的型態，以更為開放和互動的方式，由約30家頂級珠寶鐘表商在日內瓦Palexpo展覽館設置展場，展出最新、最特殊的作品。「The Lab」則延續去年成功的模式，由參展廠商及新興廠商展出最新的技術創新。去年開始的「The Lab」則持續邀請頂級專家現場講座、全球首發表等特別的現場「拉闊」活動來吸引更多人透過網路一起參與。

2020年的SIHH將改制為Watches & Wonders Geneva。圖...
2020年的SIHH將改制為Watches & Wonders Geneva。圖／擷取自Watches & Wonders官網
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2020年的SIHH將改制為Watches & Wonders Geneva。圖...
2020年的SIHH將改制為Watches & Wonders Geneva。圖／擷取自Watches & Wonders官網
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2020年的SIHH將改制為Watches & Wonders Geneva。圖...
2020年的SIHH將改制為Watches & Wonders Geneva。圖／擷取自Watches & Wonders官網
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