SIHH大改版！Watches & Wonders Geneva表展開放探索

2019-10-16 17:39 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ／即時報導



近年來鐘表產業因應市場年輕化、數位化，傳統商展模式的表展式微，主辦單位無不大刀闊斧為求生存而改革。繼去年巴塞爾珠寶鐘表展（Baselworld）宣布修改日期、以便與日內瓦高級鐘表展（Salon International de la Haute Horlogerie，簡稱SIHH）接軌於4月底至5月初舉辦，SIHH的主辦單位FHH（Fondation de la Haute Horlogerie）也於日前宣布，將於明年4月25日至29日登場的第30屆SIHH表展將採用嶄新的模式登場，除了更名「日內瓦鐘表與奇蹟」（Watches & Wonders Geneva），更將結合日內瓦城市探索、並採用開放的形式，讓更多年輕人能一同體驗到鐘表之趣。

FHH的主席兼執行董事Fabienne Lupo表示，改名「日內瓦鐘表與奇蹟」就是希望能激發探索的想像，因為曾在世界各地不同地方舉辦過的「鐘表與奇蹟」更接近他們希望強調的全球化概念。SIHH表展自1991年以來，一直以「高級」、「奢華」為訴求，以往僅開放給精選經銷商、媒體、及VIP客戶參與，享受獨一無二的商品與服務。但這樣高高在上、有距離感的做法，在生活數位化、市場年輕化時代洪流中逐漸逐漸失去觀眾。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

全新的「日內瓦鐘表與奇蹟」共分為4大區塊，其中最令人矚目的便是與日內瓦政府單位合作的「In the City」單元，型態包括展覽、步行導覽、製表體驗、表廠參觀等，在專賣店、博物館等舉辦各種不同型態的活動和座談，並將免費向一般大眾開放參觀。