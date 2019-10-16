辦婚宴、住總套！台北遠東大飯店再送6天5夜海島蜜月行

2019-10-16 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ／即時報導



全場無樑柱的挑高寬闊空間，展現氣勢。圖／香格里拉台北遠東提供 分享 facebook 香格里拉台北遠東國際大飯店歡慶25周年，斥資億元全面改裝位於3樓的遠東宴會廳，即日起推出婚宴專案，全面升級宴席菜單、主題佈置與加值服務，12月31日前預訂特定婚宴專案達最低消費金額並付訂金，再送至多6天5夜香格里拉浪漫海島蜜月旅行，包含雙人來回機票、海景客房、機場接送及早餐等禮遇。

每年平均承接超過300場婚宴的香格里拉台北遠東國際大飯店，除了專業婚宴服務與國際廚藝團隊，還有「秘密武器」，也就是各種創新服務，像是新娘管家、中西日合璧佳餚，以及多元婚宴儀式或派對場地選擇，例如頂樓池畔派對、馬可波羅酒廊、總統套房等獨家場域。

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全新改裝的遠東宴會廳，走進迎賓接待區就有讓人耳目一新的當代設計，最大亮點在挑高6米、近200坪的無樑柱空間，中央內建350吋巨型LED螢幕，搭配最新科技聲光音響設備，目前也是全台北五星級國際觀光飯店中最大的螢幕。區域總經理暨香格里拉台北遠東國際大飯店總經理祖睿德(Randy Zupanski)表示，「相信借重設計團隊CAP Atelier多年來打造世界各地奢華酒店品牌空間的豐富經驗，此次改裝將帶來市場上獨具品味與風格的宴會場地。」

遠東宴會廳整場共有10處巨型螢幕環繞，可播放影片、實況直播或是主題影音特效等，不論婚宴派對、社交晚宴、尾牙春酒或是商務會議，無論從哪個角度，皆可360度全視角捕捉每個重要時刻。此外，宴會廳的扇形空間，也巧妙延伸視覺空間感，同時拉近每位與會賓客和舞台的距離；同步搭載現代化視聽設備與情境燈光，創造充滿美感的感官體驗。

全場無樑柱的挑高寬闊空間，展現氣勢；細節處也很多，例如特製風格桌巾、裝飾巾及椅套，有多款顏色可供選擇或依不同主題混搭變化。宴會廳採獨立接待區，提供賓客隱密出入與尊榮接送，並有多部電梯可達飯店大廳、各樓層與停車場。