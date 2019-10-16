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辦婚宴、住總套！台北遠東大飯店再送6天5夜海島蜜月行

2019-10-16 16:55聯合報 記者羅建怡／即時報導

全場無樑柱的挑高寬闊空間，展現氣勢。圖／香格里拉台北遠東提供
全場無樑柱的挑高寬闊空間，展現氣勢。圖／香格里拉台北遠東提供
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香格里拉台北遠東國際大飯店歡慶25周年，斥資億元全面改裝位於3樓的遠東宴會廳，即日起推出婚宴專案，全面升級宴席菜單、主題佈置與加值服務，12月31日前預訂特定婚宴專案達最低消費金額並付訂金，再送至多6天5夜香格里拉浪漫海島蜜月旅行，包含雙人來回機票、海景客房、機場接送及早餐等禮遇。

每年平均承接超過300場婚宴的香格里拉台北遠東國際大飯店，除了專業婚宴服務與國際廚藝團隊，還有「秘密武器」，也就是各種創新服務，像是新娘管家、中西日合璧佳餚，以及多元婚宴儀式或派對場地選擇，例如頂樓池畔派對、馬可波羅酒廊、總統套房等獨家場域。

全新改裝的遠東宴會廳，走進迎賓接待區就有讓人耳目一新的當代設計，最大亮點在挑高6米、近200坪的無樑柱空間，中央內建350吋巨型LED螢幕，搭配最新科技聲光音響設備，目前也是全台北五星級國際觀光飯店中最大的螢幕。區域總經理暨香格里拉台北遠東國際大飯店總經理祖睿德(Randy Zupanski)表示，「相信借重設計團隊CAP Atelier多年來打造世界各地奢華酒店品牌空間的豐富經驗，此次改裝將帶來市場上獨具品味與風格的宴會場地。」

遠東宴會廳整場共有10處巨型螢幕環繞，可播放影片、實況直播或是主題影音特效等，不論婚宴派對、社交晚宴、尾牙春酒或是商務會議，無論從哪個角度，皆可360度全視角捕捉每個重要時刻。此外，宴會廳的扇形空間，也巧妙延伸視覺空間感，同時拉近每位與會賓客和舞台的距離；同步搭載現代化視聽設備與情境燈光，創造充滿美感的感官體驗。

全場無樑柱的挑高寬闊空間，展現氣勢；細節處也很多，例如特製風格桌巾、裝飾巾及椅套，有多款顏色可供選擇或依不同主題混搭變化。宴會廳採獨立接待區，提供賓客隱密出入與尊榮接送，並有多部電梯可達飯店大廳、各樓層與停車場。

全新婚宴專案由泰籍行政總主廚陳帝昕 (Thitisorn Amatasin)率領廚藝團隊重新演繹精致喜宴佳餚；飯店另提供新人於婚宴當天入住總統套房或特級套房，隔日可至豪華閣或於套房內享用專屬雙人早餐，套房內還特別準備了香檳、蛋糕等新婚禮物。此外，也備有兩台BMW豪華禮車於台北市區免費使用3小時。婚宴專案共有5種菜單可選擇，每桌價格26,800元起。可洽02-2378-8888轉分機6042。

香格里拉台北遠東宴會廳設計亮點之一，迎賓區的水幕特別請中國景德鎮窯燒多層次色澤，...
香格里拉台北遠東宴會廳設計亮點之一，迎賓區的水幕特別請中國景德鎮窯燒多層次色澤，象徵屋瓦的流水幕，遠看則是一幅山水畫。圖／香格里拉台北遠東提供
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婚宴專案提供新人入住總統套房。圖／香格里拉台北遠東提供
婚宴專案提供新人入住總統套房。圖／香格里拉台北遠東提供
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