新竹SOGO「日本展」 美食吃透透

2019-10-16 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ／新竹即時報導



新竹SOGO最道地的「日本展」於17日起盛大展開，將有39家人氣美食及經典工藝品，還有日本職人現場實演現做美食、特色甜點、暢銷伴手禮、雜貨藝品等，讓民眾免花機票錢就能在新竹SOGO享受道地的日本美食饗宴。

新竹SOGO指出，這次日本展首度來到新竹參展品牌共7家，有來自青森八戶地區的傳統米食「墨魚飯便當」由日本職人現場製作，將拌入海帶芽的米粒填入墨魚肚裡，再以醬油為基底的醬汁細火燉煮入味，身形略大的墨魚飯鮮香飽足感十足。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

而來自和歌山的雞肉料理專門店「一鳥目」，以秘傳獨門醬汁燒烤的「燒雞肉」是店內第一名人氣商品，邀請新竹地區民眾一嘗燒雞肉的美妙滋味；來自青森的「中清食品」則帶來各式傳統風味日本漬物，因應當地嚴寒氣候而發展出的各式漬物，特別推薦以蘋果包入紫蘇葉中再以蘋果花蜜醃漬而成的「紫蘇捲蘋果」，酸甜開胃，令人難以忘懷。

還有歷屆美食展的人氣店家也不缺席，排隊美食「八笑俱樂部」鯛魚燒、濃濃蛋香的「東京厚燒玉子」、「川島之味」的現烤軟絲、香魚、杏仁魚片、「涵館海鮮市場」的魷魚絲；福岡「博多內川」知名的明太子專門店，自家自製辛子明太子..等都是廣受好評的美食。

此外，這次日本展也特別邀請許多日本傳統工藝品展出，御多福首次來到新竹，由師匠們經歷一代代的傳承熟練技法，打造出精緻優美的傳統工藝品，筷木盒、赤繪木盒飯碗組與京櫻茶杯組等系列工藝品，作工精細廣受大眾喜愛。