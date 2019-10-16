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秋冬潮靴登場！米其林鞋底 氣溫逾35度自動變身迷彩款

2019-10-16 16:11聯合報 記者黃仕揚／台北即時報導

時序進入秋冬，街頭潮人最愛的工裝時尚風格即將捲土重來！萬年不敗的靴款單品，更是秋冬穿搭必備，品牌也紛紛推出禦寒、防水又兼具綠時尚概念的新品搶市！

丹麥鞋履品牌ECCO在秋冬推出多款新鞋靴，其中，EXOSTRIKE秋冬迷彩限量款使用「熱感變色皮革」，當溫度超過35度時，皮革會變化呈現迷彩圖樣，降溫後會再恢復原貌；此外，還有與輪胎大廠米其林(MICHELIN)合作的升級款，打造防滑耐磨、具刻紋及抓地力的高性能橡膠外底，內裡則添加的Primaloft®科技保暖纖維，除了輕盈還具有極佳的保暖與抗潮作用。

另外，ECCO也推出適合工裝風格的「TREDTRAY™」潮靴，採用全新的HM100K防水科技，使皮革本身具防水效能，中底採FLUIDFORM™一體成型製鞋科技，並以富彈性的P.U製成，無論是雨中漫步或是市郊走跳都相當合適。

Timberland也推出極致冬季系列包含冬靴與外套，其中，冬靴採用來自長期落實環境永續實踐的LWG(Leather Working Group)所認證的高規格防水皮革，靴底則採用TimberGrip™大底技術，不僅具有出色的耐久性，其特製紋路更可提供絕佳抓地力，即便是在濕滑路面也能平穩行走；另外搭配PrimaLoft®保暖材質內層、抗疲勞鞋墊及EVA輕量中底。

Timberland推出極致冬季系列包含冬靴與外套。圖／Timberland提供
Timberland推出極致冬季系列包含冬靴與外套。圖／Timberland提供
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Timberland Richmond Ridge極致冬靴-六吋靴，售價6,90...
Timberland Richmond Ridge極致冬靴-六吋靴，售價6,900元。圖／Timberland提供
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ECCO EXOSTRIKE男鞋，售價13,580元。圖／ECCO 提供
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ECCO 秋冬新品TREDTRAY™潮流靴款。圖／ECCO 提供
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ECCO EXOSTRIKE熱感迷彩變色限量款，售價10,980元。圖／ECCO...
ECCO EXOSTRIKE熱感迷彩變色限量款，售價10,980元。圖／ECCO 提供
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