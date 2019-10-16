秋冬潮靴登場！米其林鞋底 氣溫逾35度自動變身迷彩款

2019-10-16 16:11 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ／台北即時報導



時序進入秋冬，街頭潮人最愛的工裝時尚風格即將捲土重來！萬年不敗的靴款單品，更是秋冬穿搭必備，品牌也紛紛推出禦寒、防水又兼具綠時尚概念的新品搶市！

丹麥鞋履品牌ECCO在秋冬推出多款新鞋靴，其中，EXOSTRIKE秋冬迷彩限量款使用「熱感變色皮革」，當溫度超過35度時，皮革會變化呈現迷彩圖樣，降溫後會再恢復原貌；此外，還有與輪胎大廠米其林(MICHELIN)合作的升級款，打造防滑耐磨、具刻紋及抓地力的高性能橡膠外底，內裡則添加的Primaloft®科技保暖纖維，除了輕盈還具有極佳的保暖與抗潮作用。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 3,000 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

另外，ECCO也推出適合工裝風格的「TREDTRAY™」潮靴，採用全新的HM100K防水科技，使皮革本身具防水效能，中底採FLUIDFORM™一體成型製鞋科技，並以富彈性的P.U製成，無論是雨中漫步或是市郊走跳都相當合適。