男人們看過來！你也能擁有Tiffany的藍盒子了

2019-10-16 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北即時報導



Tiffany旅行撲克牌遊戲組，約96,000元。圖／Tiffany & Co.提供 分享 facebook 除了腕表、袖扣的產品之外，來自紐約的Tiffany & Co.（簡稱Tiffany）也正式跨足了男性珠寶領域，並在日前舉辦發表會，讓男人們也能擁有夢幻的Tiffany Blue Box待遇。

由於當代男性對於外在形象越來越注重，以及男用珠寶市場的成長可期，因此Tiffany選在此刻正式推出男士專屬的珠寶、配飾、酒具、家居用品、遊戲等作品。分屬在Tiffany 1837 Makers系列與Diamond Point系列的產品，反映出Tiffany沿襲美國百年精品品牌的傳承精神，也是對珠寶的工藝技術致敬。在紐約舉辦上市派對時，還吸引了日本男星窪塚洋介到場支持，還演繹了新款的Tiffany 1837 Makers系列方形皮革表帶腕表，以及同系列的手鍊，讓他的整體造型更為俐落又瀟灑，充滿男性魅力。

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Tiffany的Tiffany 1837 Makers系列的設計靈感汲取自品牌的器皿工作坊與其手工打造運動獎盃的傳統，設計師在打造珠寶、酒器等作品時，以實驗精神應用了凹凸造型、平邊以及有如實用五金器具的圖案。而且這系列作品刻有「T & CO MAKERS」、 「NY」與「AG925」等符號，呼應了Tiffany的銀藝傳承與制定美國純銀標準（含銀量925‰）的歷史。而Diamond Point則以生動的圖案展現出經典、層次的風格特點，或以巧妙點綴、或為重點式堆疊的方式應用於珠寶及家居用品與配飾作品， 這系列多數珠寶設計都運用了獨特壓印技術並以手工拋光，以呈現獨特的紋理圖案。