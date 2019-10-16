大祕寶買起來！PUMA X 航海王聯名第二彈 10月18日開賣
2019-10-16 14:31
聯合報 記者黃仕揚
／台北即時報導
熱血漫畫「航海王」的粉絲要小心荷包失守啦！PUMA繼8月首度與「航海王 ONE PIECE」跨界合作推出20周年紀念單品後，即將再度釋出聯名第二彈，這次要將經典鞋款化身「大祕寶」，號召海賊粉絲們一同航向偉大的航道！
PUMA先前將旗下人氣經典鞋款 「PUMA CELL ENDURA」 披上千陽號海賊船外衣，受到廣大海賊迷的熱烈討論。日前再宣布與 ONE PIECE 超激聯名第二彈推出「ONE PIECE x PUMA CELL VENOM」，這款90年代的經典鞋款，鞋面使用金銀配色彰顯奢華富貴，兩側以魯夫的草帽圖騰做點綴，更以金鍊交叉串接鞋頭及鞋跟，附上金鑰匙墜飾，將整雙鞋款化身大祕寶。
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ONE PIECE x PUMA CELL VENOM聯名鞋款，即將於 10 月 18 日起在PUMA 指定門市限量開賣，建議售價4,980元。
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