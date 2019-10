大祕寶買起來!PUMA X 航海王聯名第二彈 10月18日開賣

2019-10-16 14:31 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 /台北即時報導



熱血漫畫「航海王」的粉絲要小心荷包失守啦!PUMA繼8月首度與「航海王 ONE PIECE」跨界合作推出20周年紀念單品後,即將再度釋出聯名第二彈,這次要將經典鞋款化身「大祕寶」,號召海賊粉絲們一同航向偉大的航道!

PUMA先前將旗下人氣經典鞋款 「PUMA CELL ENDURA」 披上千陽號海賊船外衣,受到廣大海賊迷的熱烈討論。日前再宣布與 ONE PIECE 超激聯名第二彈推出「ONE PIECE x PUMA CELL VENOM」,這款90年代的經典鞋款,鞋面使用金銀配色彰顯奢華富貴,兩側以魯夫的草帽圖騰做點綴,更以金鍊交叉串接鞋頭及鞋跟,附上金鑰匙墜飾,將整雙鞋款化身大祕寶。

