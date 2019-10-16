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黑色珠寶盒美炸！香奈兒N°5節慶香氛禮盒 送禮首選

2019-10-16 14:18聯合報 記者劉小川／台北即時報導

香水是最能散發出個人美麗及特質的神秘魔法，無論在什麼地方、時間，香味都能讓人回味妳的個人特質。香奈兒N°5節慶香氛，在這美麗的年底節慶時，也要給大家驚喜，讓大家善用魅力及魔法，增加個人特色，享受節慶的喜悅。

為歡慶耶誕佳節，香奈兒與法國設計師Jean-Paul Goude攜手合作，推出四款經典N°5香氛獨家限量作品，為大家開啟節慶的神秘魔法，香奈兒N°5節慶香氛珠寶盒、N°5 IT精巧香水、香奈兒N°5 IT限量香水禮盒、香奈兒N°5絲光柔膚身體精萃等，無論是將自己的心意傳達給最愛的人，更是給予家人最奢華的魔法。

珠寶盒共有三款，分別以香奈兒N°5、N°5 LEAU、摩登COCO等三款香水，組合成節慶香氛珠寶盒，將香奈兒經典100ml的香水瓶，置於珠寶盒之中，打開珠寶盒就像是開啟節慶的新希望，也為耶誕節開啟歡樂氣氛的序幕。

喜愛香奈兒唇膏的粉絲們，也設計了輕巧的香水包裝，攜帶方便，無蓋設計可單手輕鬆開啟，旋轉瓶蓋，就如同香奈兒的超炫耀唇膏，可以無時無刻替我們展開女人的魅力，此禮盒同樣推出N°5 IT精巧香水，以點綴黑色與金色飾邊、香奈兒N°5 LEAU IT則以白色與黑色飾邊精巧香水，兩款不同的設計可供選擇，同時隨附兩支香水補充瓶。

無論是在家中、出外都要散發著迷人的香氣魔法，不可缺少是身體精粹，香奈兒聽見大家的心聲，特別推出香奈兒N°5絲光柔膚身體精萃，250ml玻璃瓶身閃耀著金色薄紗，就像是歡慶季節下的月光披著夜晚的紗，讓女人魅力更增添神秘，讓珠寶般的柔嫩肌膚，還散發著香奈兒的經典香氣，更能凸顯個人優雅氣質。

另外，香奈兒也推出限量經典禮盒香奈兒N°5 IT限量香水禮盒、香奈兒N°5 LEAU IT限量香水禮盒，讓廣大的香粉們能夠時時刻刻都沈浸在N°5 的魅力中，禮盒以簡單線條、黑色與白色、對比劇場般的開盒造型，讓每位女性一同展開優雅。

香奈兒N°5節慶香氛珠寶盒 ／6,780元。圖／香奈兒提供
香奈兒N°5節慶香氛珠寶盒 ／6,780元。圖／香奈兒提供
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香奈兒N°5 L’EAU節慶香氛珠寶盒 ／6,780元。圖／香奈兒提供
香奈兒N°5 L’EAU節慶香氛珠寶盒 ／6,780元。圖／香奈兒提供
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香奈兒N°5 IT精巧香水 ／3,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒N°5 IT精巧香水 ／3,000元。圖／香奈兒提供
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香奈兒N°5 IT限量香水禮盒／6,980元。圖／香奈兒提供
香奈兒N°5 IT限量香水禮盒／6,980元。圖／香奈兒提供
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香奈兒N°5 L’EAU IT限量香水禮盒 ／6,980元。圖／香奈兒提供
香奈兒N°5 L’EAU IT限量香水禮盒 ／6,980元。圖／香奈兒提供
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香奈兒摩登COCO節慶香氛珠寶盒 ／售價6,780元。圖／香奈兒提供
香奈兒摩登COCO節慶香氛珠寶盒 ／售價6,780元。圖／香奈兒提供
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香奈兒N°5 IT精巧香水補充瓶／2,700元。圖／香奈兒提供
香奈兒N°5 IT精巧香水補充瓶／2,700元。圖／香奈兒提供
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香奈兒N°5絲光柔膚身體精萃 ／3,740元。圖／香奈兒提供
香奈兒N°5絲光柔膚身體精萃 ／3,740元。圖／香奈兒提供
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香奈兒珠寶
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