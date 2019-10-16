兒時回憶！Reebok「成龍鞋」新色向張德培、歐尼爾致敬
2019-10-16 13:55
聯合報 記者黃仕揚
／台北即時報導
老爹鞋帶起一股潮流復古風，至今仍未見消退，運動鞋履品牌也紛紛搬出90年代引領街頭潮流的老味鞋款，透過巧思設計重新演繹，向那個美好年代致敬。
Reebok最讓人津津樂道的鞋款「Pump Fury」，自1989年推出以來，今年適逢25周年，這款被暱稱為「成龍鞋」的經典潮鞋，當年以獨創的「Pump」充氣科技，讓穿著者依照不同需求調節鞋的鬆緊度，也廣泛運用在籃球鞋、網球鞋上。
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今年Reebok特別將90年代搭載Pump科技的四雙鞋款重新詮釋，並向當年在跑步、網球、籃球等領域的運動明星致敬，像是華人網球傳奇─張德培，在1989年穿著新款球鞋Reebok Pump參與法國網球公開賽，並以最年輕球員贏得當年冠軍，本季全新ICONS PACK即運用白色與綠色色塊拼接，重現當年鞋款最經典的識別；此外，NBA最偉大中鋒之一的俠客歐尼爾，也以他曾效力的奧蘭多魔術隊配色，推出藍黑組合，並搭配Instapump Fury鞋身與功能設計。
至於FILA則推出復刻的「BARRICADE XT 97」鞋款，擁有籃球鞋的復刻鞋型及老爹鞋的復古時尚，同時保留1997年首發的FILA變形字體 Logo，搭配厚實皮革與耐磨大底，迎接秋冬更加碼新推炫彩8色新款。除了藍白、黑白、全黑百搭款之外，還有特殊舞風配色，像是LOCKING藍黃色、機器人鎖舞的POPPING墨綠色、代表時尚女力的VOUGE紅白色與地板BREAKING綠白色等。
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