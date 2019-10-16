親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

兒時回憶！Reebok「成龍鞋」新色向張德培、歐尼爾致敬

2019-10-16 13:55聯合報 記者黃仕揚／台北即時報導

老爹鞋帶起一股潮流復古風，至今仍未見消退，運動鞋履品牌也紛紛搬出90年代引領街頭潮流的老味鞋款，透過巧思設計重新演繹，向那個美好年代致敬。

Reebok最讓人津津樂道的鞋款「Pump Fury」，自1989年推出以來，今年適逢25周年，這款被暱稱為「成龍鞋」的經典潮鞋，當年以獨創的「Pump」充氣科技，讓穿著者依照不同需求調節鞋的鬆緊度，也廣泛運用在籃球鞋、網球鞋上。

今年Reebok特別將90年代搭載Pump科技的四雙鞋款重新詮釋，並向當年在跑步、網球、籃球等領域的運動明星致敬，像是華人網球傳奇─張德培，在1989年穿著新款球鞋Reebok Pump參與法國網球公開賽，並以最年輕球員贏得當年冠軍，本季全新ICONS PACK即運用白色與綠色色塊拼接，重現當年鞋款最經典的識別；此外，NBA最偉大中鋒之一的俠客歐尼爾，也以他曾效力的奧蘭多魔術隊配色，推出藍黑組合，並搭配Instapump Fury鞋身與功能設計。

至於FILA則推出復刻的「BARRICADE XT 97」鞋款，擁有籃球鞋的復刻鞋型及老爹鞋的復古時尚，同時保留1997年首發的FILA變形字體 Logo，搭配厚實皮革與耐磨大底，迎接秋冬更加碼新推炫彩8色新款。除了藍白、黑白、全黑百搭款之外，還有特殊舞風配色，像是LOCKING藍黃色、機器人鎖舞的POPPING墨綠色、代表時尚女力的VOUGE紅白色與地板BREAKING綠白色等。

Reebok InstaPump Fury ICONS PACK 全新四款配色，...
Reebok InstaPump Fury ICONS PACK 全新四款配色，售價5,250元。圖／Reebok提供
分享
向網球明星張德培致敬的全新InstaPump Fury ICONS PACK。圖...
向網球明星張德培致敬的全新InstaPump Fury ICONS PACK。圖／Reebok提供
分享
藍黑配色搭配Instapump Fury鞋身與功能設計。圖／Reebok提供
藍黑配色搭配Instapump Fury鞋身與功能設計。圖／Reebok提供
分享
FILA推出炫彩8色新款BARRICADE XT 97，售價2,480元。圖／F...
FILA推出炫彩8色新款BARRICADE XT 97，售價2,480元。圖／FILA提供
分享
FILA BARRICADE XT 97搭配皮革網布層次堆疊的鞋面設計。圖／FI...
FILA BARRICADE XT 97搭配皮革網布層次堆疊的鞋面設計。圖／FILA提供
分享

奧蘭多
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

汐止好市多11月跟進停車新規！ 網友讚「太棒了」

2019-10-16 12:05

重回高雄有譜？ 漢堡王回應了

2019-10-16 12:34

明年搭郵輪去賞櫻 準備好了嗎？

2019-10-16 14:43

搭郵輪玩好、玩滿 別錯過Sea day

2019-10-16 14:43

長榮航線上旅展 飛美加2萬有找

2019-10-16 14:43

大祕寶買起來！PUMA X 航海王聯名第二彈 10月18日開賣

2019-10-16 14:31

限時11天！ 猜心泡芙帶新品「泡芙小丸子」北上快閃

2019-10-16 13:44

奶茶控先筆記！85度C大杯布丁奶茶 10/19起連3天第2杯10元

2019-10-16 13:35

U值媒／這電影政治不正確！卻精確描述台灣當代

2019-10-16 12:48

黃子韜帥穿LACOSTE聯名系列 MCM也預告全新聯名款

2019-10-16 10:49

美國網紅大推台灣美食 讚嘆台北30年老店水煎包

2019-10-16 10:27

好康／臺北毛孩趣旅行粉專　抽獎活動獎項豐富

2019-10-16 09:40

全聯土雞節76折起！神農獎加持獨家桂丁雞安心好食

2019-10-16 02:53

20年回憶成歷史！高雄「燒肉屋」10月28日熄燈

2019-10-15 23:42

對海洋的感謝！海洋拉娜聯名父女攝影師推限量包裝乳霜

2019-10-15 20:28

美旗林認證！3家美式牛排館美食懶人包 吃到飽好划算

2019-10-15 18:43

不要小看你的SWATCH表 限量版本增值性可期

2019-10-15 18:30

傑克南瓜、木乃伊來搗蛋 多拿滋推出6款萬聖節甜甜圈

2019-10-15 18:20

許路兒和Melody帥穿BURBERRY風衣 吳速玲搭深V好性感

2019-10-15 18:17

60間人氣快閃店加持！ 比漾廣場周年慶滿3千送3百

2019-10-15 17:50

微風女神郭源元演繹潘黛麗作品 Mackent形象店開幕

2019-10-15 17:42

超商戰國時代來臨！全家「科技2店」主打人機協同

2019-10-15 17:09

首次來台 只賣9天！「京都人氣甜甜圈」快閃美侖商旅

2019-10-15 16:49

泡菜燒肉+起司 必勝客全新起司捲「爆料」上市

2019-10-15 16:45

限量30份！金子半之助「帝王蟹天丼」沾半熟蛋超邪惡

2019-10-15 15:54

周杰倫再度化身車手 戴帝舵表飄移打轉穿越時空

2019-10-15 15:49

以蓮花為名的浪漫 高級珠寶品牌打造詩意新作

2019-10-15 15:33

烘被機 四季抗濕意

2019-10-15 14:23

洗脫烘洗衣機 秋冬衣服更乾爽

2019-10-15 14:22

孔曉振穿白T就很迷人 關鍵在這裡

2019-10-15 14:12

奧客洋蔥配料裝好裝滿屢惹怨 好市多終於要出招了？

2019-10-15 13:33

俏皮版「女王公事包」 LULU GUINNESS讓搞怪優雅並存

2019-10-15 13:14

穿出逆天長腿！ Ella、阿Sa獨鍾厚底時尚運動鞋

2019-10-15 12:52

雙重好滋味！ 當「湯圓」遇上「甜湯」擦出全新火花

2019-10-15 12:40

U值媒／映出台灣電影某種絕望與自嘲

2019-10-15 12:38

夏目潄石《我是貓》主角現身「貓村藝術季」推2020「喵眼人間」桌曆

2019-10-15 12:26

拉麵只要34元！一風堂慶祝34週年 全台12門市同享優惠

2019-10-15 11:16

高鐵線上旅展即日開跑 破天荒推搭車就送租汽車

2019-10-15 11:09

他抱怨麥當勞點餐密語「二原」難懂 網友附和被喊過「外遇」

2019-10-15 10:38
看更多

熱門文章

第20號颱風浣熊最快今天生成 預計周末最接近台灣

2019-10-16 08:52

影／潛水客驚見！章魚誤入巨型螃蟹群慘被分屍

2019-10-16 08:42

故宮南院購票率差 今年更慘10人入場僅1人購票

2019-10-16 10:52

北醫開錯刀醫師坦言經驗不足 院方回應「將再訓練」

2019-10-15 16:59

美國網紅大推台灣美食 讚嘆台北30年老店水煎包

2019-10-16 10:27

汐止好市多11月跟進停車新規！ 網友讚「太棒了」

2019-10-16 12:05

首次來台 只賣9天！「京都人氣甜甜圈」快閃美侖商旅

2019-10-15 16:49

視力下降視覺扭曲？這2種方法可自我檢測黃斑部疾病

2019-10-16 12:35

每日星座運勢／水瓶意想不到的奇遇　小小的偏財運

2019-10-16 00:00

美旗林認證！3家美式牛排館美食懶人包 吃到飽好划算

2019-10-15 18:43

出差狂吃芒果乾 健檢發炎指數高出標準逾10倍

2019-10-15 16:20

20年回憶成歷史！高雄「燒肉屋」10月28日熄燈

2019-10-15 23:42

困飯店泳池15年！ 無良商人害2海豚眼瞎精神失常

2019-10-15 21:35

又見路殺 晚間發現苗栗第20隻遭路殺石虎

2019-10-15 22:16

做體操、腳比YA 看鳥趣攝影獎大呼「這什麼鳥啦！」

2019-10-16 07:35

起重機殺人！全台1萬2千輛 逾半太老舊 4年38勞工亡

2019-10-15 19:29

越愛你越會花錢的TOP3星座 小氣金牛居然也上榜了

2019-10-15 21:52

限量30份！金子半之助「帝王蟹天丼」沾半熟蛋超邪惡

2019-10-15 15:54

超商戰國時代來臨！全家「科技2店」主打人機協同

2019-10-15 17:09

北台灣仍偏涼 吳德榮：熱帶擾動發展中

2019-10-16 07:10

就是懶得煮！最依賴外送食物的3個懶人星座

2019-10-16 12:59

綠島硨磲幼貝復育 50顆全不見

2019-10-16 00:06

嘉義縣芮氏規模3.5地震 震央在阿里山

2019-10-16 00:26

關鍵時刻有人相助！這幾種人「貴人運」特別旺

2019-10-15 17:09

有害空品7大行為 最高擬罰500萬

2019-10-15 23:59

這種人人愛的水果超常吃 竟會引發過敏

2019-10-16 11:11

網友分享搭捷運NG行為 哪一種你最有感？

2019-10-16 11:23

全聯土雞節76折起！神農獎加持獨家桂丁雞安心好食

2019-10-16 02:53

月薪沒4萬要公開揭示 雇主徵才也不能問星座血型

2019-10-16 13:10

補助沒用！蘇花藍色公路暑假載客率竟不如去年

2019-10-16 10:26

名人健身講座 教你最強深蹲術

2019-10-16 07:02

不再處決癌細胞 台大團隊發現治療神經母細胞瘤創舉

2019-10-16 11:01

通勤族注意！搭捷運不想被白眼 這些NG行為不要犯

2019-10-16 12:37

便利民眾用郵需求 六處郵局營業時間調整

2019-10-15 15:50

重回高雄有譜？ 漢堡王回應了

2019-10-16 12:34

四五年級的回憶 你還記得公共電話怎麼打嗎？

2019-10-16 09:52

斑馬逃出馬戲團尋自由 公路狂奔遭連開兩槍擊斃惹批評

2019-10-16 11:29

秋蟹肥美 醫師建議5種人少吃

2019-10-15 23:45

畫虎不成反類犬？ 放鬆恐更焦慮

2019-10-15 19:10

別再一廂情願！關於工作你應該知道的五件事

2019-10-15 16:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top