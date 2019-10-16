青春露換上三款時尚潮服 首邀虛擬網紅IMMA加入廣告

2019-10-16 12:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／台北即時報導



SK-II再推限量版青春露，這次不僅一口氣穿上了三個顏色新裝，還創造性邀請日本首位虛擬網路名人IMMA加入廣告大片拍攝，影片中還同時採用了歌手兼詞曲作家約翰·傳奇（John Legend）創作的舞蹈混音版《Oh Pitera》，奢華優雅的青春露，換上時尚潮服。

瞄準年末節慶商機，SK-II今（16）日驚喜發布全新SK-II青春露Fantasista Utamaro限量版，通過漫畫、音樂、混合實境等潮流文化元素碰撞，以現代形式重新書寫PITERA™的美肌傳奇。

全新廣告片中，有故事，也有傳奇。SK-II的傳奇歷程始於日本的一家清酒釀造廠。在那裡，科學家們偶然發現一位年老釀酒師的臉上滿佈皺紋，雙手卻依然年輕細嫩，這種強烈的對比吸引了科學家們的注意，由此揭開了PITERA™的美肌奧秘。

這次，SK-II還邀請日本首位虛擬網路名人IMMA加入廣告大片拍攝。在影片中，IMMA開啟了一段探尋PITERA™奧秘的旅程，先後遇到了知名女演員綾瀨遙（Haruka Ayase）、潮流歌手竇靖童（Leah Dou）和超模貝哈蒂·普林斯露（Behati Prinsloo Levine），她們置身於Fantasista Utamaro大膽而有趣的奇妙漫畫世界，追逐源自PITERA™的奇妙力量，斬獲超能力並神奇地改變了周圍世界。

SK-II全球總裁Sandeep Seth表示，SK-II一直在尋找與消費者增進聯繫的全新方式，這次借助漫畫、音樂、混合實境等流行文化元素，並攜手日本首位虛擬虛擬網路名人IMMA，拓展品牌的創新邊界，期待以更加人性化的方式重新詮釋PITERA™的傳奇發現之旅。