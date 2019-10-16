黃子韜帥穿LACOSTE聯名系列 MCM也預告全新聯名款

2019-10-16 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ／即時報導



LACOSTE不斷蛻變，為品牌帶來新氣象，近期由新任代言人黃子韜演繹了兩款聯名系列，為LACOSTE展現多元風格，包括與ALPHA INDUSTRIES和TAILOR TOYO合作的飛行員、橫須賀夾克；而MCM也預告和A BATHING APE（BAPE）的聯名，展現青春活力的運動風尚。

成立於1959年的ALPHA INDUSTRIES原本專為美軍製作外套，品牌識別度來自經典的MA—1和N—3B兩款軍裝外套以及三條橫線的細節，LACOSTE X ALPHA INDUSTRIES聯名系列承襲了軍用品在工藝上的考究，打造新式的藏藍色飛行員夾克，輔以墨綠、亮黃色點綴，oversize的剪裁與線條，隨性帥氣。而LACOSTE × TAILOR TOYO聯名橫須賀夾克，結合刺繡與棒球夾克元素，將LACOSTE創始人René LACOSTE塗鴉、鰐魚圖案，加上具有東方色彩的花卉和龍圖騰，打造炫目的橫須賀外套。