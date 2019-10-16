好康／臺北毛孩趣旅行粉專 抽獎活動獎項豐富

2019-10-16 09:40 聯合新聞網 有故事／提供



臺北市動保處推廣「動物友善空間」已至第四年，市區有不少店家開放寵物進入，更有許多店家提供寵物相關服務，例如在「臺北毛孩趣旅行」粉專中，便推出有趣的抽獎活動，只要在粉專活動貼文留言給動物友善空間，並TAG兩位好友，就有機會抽到精美獎品。快跟我們一起來看看吧！

「臺北毛孩趣旅行」粉專推出有趣的抽獎活動，獎品精美且實用 有故事／提供 分享 facebook

抽獎的獎品非常精美，在臉書「臺北毛孩趣旅行」粉絲專頁中有更多資訊，有超過50個中獎名額，相關商品用途如下：

寵物外出淨水瓶：戶外的水源不乾淨，容易造成毛孩生病，「黑鼻子寵物旅館」提供寵物外出淨水瓶，可讓外更輕便、更健康，並提供住宿與美容相關優惠。

禮貌帶：動物友善空間不斷增加，讓寵物有更多活動空間，由「Unicharm嬌聯公司」提供的禮貌帶，可避免狗狗在公共場所尿尿，也可以避免狗狗侵犯異性，是有禮貌的毛孩必備的。

圖為「臺北毛孩趣旅行」粉專中的「動物友善體驗趣」抽獎辦法。 有故事／提供 分享 facebook

小托特袋、零錢包與來店9折優惠券：帶毛孩外出要帶許多東西，「巴克叔叔寵物美容」提供的小托特袋、零錢包與來店9折優惠券帶給毛爸媽許多方便，讓毛爸媽能輕鬆出門，享受與毛孩的散步時光。

美容用品：專屬毛爸媽的美容好物，「Decent Rossi」提供潔髮蜜粉洗髮粉試管、洗顏雲朵胺基酸保濕洗臉慕斯、潔髮蜜粉洗髮粉，都不添加化學物質，讓人乾淨美麗。

寵物攝影：寵物攝影現在正夯，「邦尼是個星球寵物攝影」專為毛孩攝影，讓毛爸媽留下毛孩令人難忘的一瞬間。

抽獎獎品包括寵物攝影，可留下毛孩最令人忘懷的一瞬間。 有故事／提供 分享 facebook

寵物膠原蛋白粉：「Woofield沃菲爾公司」提供寵物膠原蛋白粉，幫助毛孩保護關節、改善皮膚、增強抵抗力，讓毛孩快速吸收營養，讓毛孩更加健康。

美容與四小時安親免費券：毛爸媽工作忙碌，有時會缺少照顧毛孩的時間，「小客廳寵物旅館」提供「美容與四小時安親免費券」，讓忙碌的毛爸媽不用擔心毛孩的安全，放心工作。