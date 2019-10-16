全聯土雞節76折起！神農獎加持獨家桂丁雞安心好食

2019-10-16 02:53 聯合報 記者 聯合報 記者 何雅玲 ／即時報導



時序漸入冬，燉補最佳食材「土雞」的需求量增加，根據超市業者銷售統計，冬季土雞的銷量至少較其它季節成長10%，而因應現代人對於小份量、分切包裝、急凍鮮物等料理需求，超市業者與神農獎達人契約養殖安全優質的土雞，開發多樣化副產品並以實惠價格銷售，消費者只要簡單烹煮或覆熱即可大啖佳肴。

全聯福利中心10月18日起至11月21日止推出全聯土雞節，精選台灣桂丁土雞切塊、桂丁雞湯煲、桂丁土雞胸肉切片及骨腿切塊、雲林土雞里雞肉、火山烏骨雞切塊等6支主打商品，周周推出不同的優惠，最低76折起。

其中，獨家引進的台灣本土土雞「桂丁土雞」，是台灣第一隻由民間主導與政府共同研發的純種土雞，由榮獲全國第31屆十大神農獎的凱馨實業董事長鄧進得，自6萬隻種母雞中選出200隻第1代原種，歷經6年7代育種而培育出。

鄧進得表示，桂丁雞的命名是為了感念工作上的恩人頂呱呱創辦人史桂丁，而每隻桂丁土雞生長時皆以專利配方飼料飼養，同時公母雞分開飼養，並針對不同的生長環境調整，加上不施打生長激素與賀爾蒙，具高抗病力，口感上有別於一般土雞的皮厚、油質多，桂丁土雞的皮薄、肉結實而不柴、鮮甜Q彈。

凱馨實業「桂丁土雞」契約養殖場分布於新竹到屏東，自養年產量達216萬隻，其中，80至100萬隻供應給全聯。全聯執行長謝健南表示，全聯為台灣本土超市，致力於照顧台灣本土農漁民，並讓台灣原生品種得以保留。全聯自2014年獨家引進「桂丁土雞」、2015年開發切塊小包裝、2017年新增多樣化的副產品、2019年推急凍鮮物新品「元氣桂丁雞湯煲湯」，至今5年銷售金額成長15倍，可說是全聯業績的「小金雞」之一。