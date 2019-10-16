Google發表會新品大爆發 Pixel 4系列台灣即刻預購

2019-10-16 01:22 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ／即時報導



Google於台灣時間10月15日晚間於美國紐約舉行了「Made by Google年度硬體發表會」，推出多款全新硬體產品，包括Google Pixel 4和Pixel 4 XL手機、Pixel Buds真無線藍牙耳機、Pixelbook Go筆電、Nest Wifi路由器、Nest mini智慧音箱，以及雲端串流遊戲服務Stadia。

發表會後Google台灣官網也迅速更新，宣布Pixel 4系列手機和Nest Mini智慧音箱即將在台灣上市。全新Pixel 4系列智慧型手機提供5.7吋的Pixel 4與6.3吋的Pixel 4 XL兩種尺寸選擇，具備64GB與128GB兩種容量，建議售價分別為24,600元起與29,550元起。在顏色選項方面，不出所料推出了全球限量的「如此橘」新色，或也可以選擇純粹黑、就是白兩種基本色系，台灣為首波上市國家之一，即日起開放預購，預購即可獲得高達4,500元Google Store購物金，官網標示預計10月22日出貨。

而首度正式在台推出的智慧音箱系列產品Nest Mini，整合了Google語音助理，可串連起各種Google服務、首度支援繁體中文，並針對台灣人的語言使用習慣提供各項智慧語音功能與服務。建議售價1,785元，預計年底才會上市，目前於Google商店與台灣大哥大全通路均開放預約登記。