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Google發表會新品大爆發 Pixel 4系列台灣即刻預購

2019-10-16 01:22聯合報 記者黃筱晴／即時報導

Google於台灣時間10月15日晚間於美國紐約舉行了「Made by Google年度硬體發表會」，推出多款全新硬體產品，包括Google Pixel 4和Pixel 4 XL手機、Pixel Buds真無線藍牙耳機、Pixelbook Go筆電、Nest Wifi路由器、Nest mini智慧音箱，以及雲端串流遊戲服務Stadia。

發表會後Google台灣官網也迅速更新，宣布Pixel 4系列手機和Nest Mini智慧音箱即將在台灣上市。全新Pixel 4系列智慧型手機提供5.7吋的Pixel 4與6.3吋的Pixel 4 XL兩種尺寸選擇，具備64GB與128GB兩種容量，建議售價分別為24,600元起與29,550元起。在顏色選項方面，不出所料推出了全球限量的「如此橘」新色，或也可以選擇純粹黑、就是白兩種基本色系，台灣為首波上市國家之一，即日起開放預購，預購即可獲得高達4,500元Google Store購物金，官網標示預計10月22日出貨。

而首度正式在台推出的智慧音箱系列產品Nest Mini，整合了Google語音助理，可串連起各種Google服務、首度支援繁體中文，並針對台灣人的語言使用習慣提供各項智慧語音功能與服務。建議售價1,785元，預計年底才會上市，目前於Google商店與台灣大哥大全通路均開放預約登記。

為了提升產品購買體驗與售後服務品質，Google也首度新增了硬體通路夥伴，與台灣大哥大展開獨家銷售合作。往後消費者除了Google官方商店，也可以在台灣大哥大的實體與網路門市，以及myfone購物與momo購物購買Google商品。

Pixel 4系列手機共推出純粹黑、就是白，以及全球限量的「如此橘」新色。圖／G...
Pixel 4系列手機共推出純粹黑、就是白，以及全球限量的「如此橘」新色。圖／Google提供
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全新Pixel 4系列手機共有5.7吋與6.3吋兩種尺寸，建議售價24,600元...
全新Pixel 4系列手機共有5.7吋與6.3吋兩種尺寸，建議售價24,600元起。圖／Google提供
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Nest Mini智慧音箱，建議售價1,785元，預計年底才會上市。圖／Goog...
Nest Mini智慧音箱，建議售價1,785元，預計年底才會上市。圖／Google提供
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