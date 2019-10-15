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為何在雙北工作不在基隆買房？網點出4大寫實原因

外送員搶快內幕曝光 他發文2000字嘆：制度不合理

越愛你越會花錢的TOP3星座 小氣金牛居然也上榜了

2019-10-15 21:52聯合報 記者劉小川／台北即時報導

很多情侶在一起，最後常常因為錢而吵架，但有一些人，只要愛上對方，對於錢就會比較大方，希望讓對方感受到滿滿的愛意，以下三大星座，就是標準的，愛上對方，就會給錢花的星座代表。

天蠍座

天蠍寶寶天生敏感、第六感也強，很不容易相信人，當然要走進他的心裡，也不是那麼容易。對於金錢的用度與感情上，在天蠍座的心裡，跟個明鏡似的比誰都清楚。討厭愛慕虛榮的人，甚至圖利益就會讓他再也對你用不了心。

但是當天蠍座真的愛上一個人，對於這個人的敏感度也相對會鬆懈，對於愛人，他絕不手軟，只會了要看到對方笑容與開心感覺，所以對於天蠍座來說，千萬不要在一開始就表露出你貪圖金錢的樣子，畢竟他真的愛你，會捨得把全部都給你。

金牛座

對於金牛座，大家的既定印象都是「小氣」，明明有錢，卻像個鐵公雞，斤斤計較。但實際上金牛座只是覺得，金錢不該任意地揮霍，這是一種浪費及奢侈。

平日就節儉的金牛座，在金錢用度上，會比較有規畫，也漸漸地為自己累積小小的財富。雖然平日節儉的金牛，對於愛人從來不「摳門」，你喜歡什麼、喜歡吃什麼，依他的能力，會盡可能地實現你的願望。

雖說金牛不是一個天生浪漫的人，也可能在你生日、紀念日時忘記給你買禮物，但是，只要看到你手機舊了，衣服常穿那幾件，他就會為你準備好一切。

獅子座

一向熱情奔放的獅子座，在愛的人面前，無法掩飾自己的愛意，也是無條件的寵愛對方，能給對方最好的一切。

獅子座不管自己買什麼、吃什麼，都會想著對方，想要帶東西也讓愛的人一起品嚐，享樂的時候，總不會忘記對方。對於獅子座來說，愛很簡單，只要給你他的一切，不讓你為了生活擔憂，只要讓你安心的在他身邊，就是最大的幸福。

天蠍不喜歡貪財、愛慕虛榮的女人。圖／摘自 pexels
天蠍不喜歡貪財、愛慕虛榮的女人。圖／摘自 pexels
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金牛座不是鐵公雞，只是金錢用度很節制，也懂得花在需要的地方。圖／摘自 pexel...
金牛座不是鐵公雞，只是金錢用度很節制，也懂得花在需要的地方。圖／摘自 pexels
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愛你就會給你錢花的三大星座。圖／摘自 pexels
愛你就會給你錢花的三大星座。圖／摘自 pexels
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獅子座就是要你過得好。圖／摘自 pexels
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