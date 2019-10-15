林依晨逆齡秘訣「快狠準」 26歲起用香奈兒保養能凍齡

2019-10-15 20:39 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ／台北即時報導



已為人妻的林依晨，已經36歲，卻有著逆齡外表，根本就如同少女般皮膚，林依晨接受訪問，公開自己的保養祕訣，就是要「快、狠、準」。至於現在的生活，她語帶神秘笑說，就是要打破慣性，「期待好消息」。

林依晨笑說，提到保養，就是要洗完澡後，快速的塗上保養品，但最在意的眼周，會特別呵護，也最寵愛自己的眼睛，因為眼睛夠亮，就能看起來特別年輕。

提到哪一年才感覺自己變漂亮呢？林依晨認為，當自己很清楚明白要什麼，能選擇想要的東西，才是真正的自由，「這樣的狀況下，就是自己最漂亮的時候」。

平常工作忙碌，也有家庭生活，該如何舒壓呢？林依晨笑說，自己喜歡打掃家裡、翻翻食譜料理，現在她正在學習的事情，就是「打破慣性」，去嘗試不同的東西，能為生活更增添些樂趣，就像現在是期待好消息。

林依晨是香奈兒粉絲 26歲起就愛用

林依晨現在是香奈兒保養類的代言人，她透露，從26歲起就開始使用香奈兒山茶花系列的保養品，也是第一次接觸香奈兒，不管是在拍戲、旅行，她都很重視保濕與滋潤。

因此，最近林依晨的愛用品，就是香奈兒「3.5-DA 醇萃緊緻彈力精萃」，使用上讓她感覺質地清爽，但又可以給足高效的保濕率，對於快狠準的林依晨來說，可說是既方便又能照顧到肌膚。

說到香奈兒，林依晨提到特別喜歡紅色的唇膏，雖然平常不會擦上大紅唇膏，但依工作、場合需要，還是會非常喜歡，林依晨認為紅色的口紅，就像是一種「儀式」，一但擦上了紅色的口紅，就會變成一位真正有魅力的女人。

林依晨在自己的包包中，隨身一定會攜帶的是睫毛夾、「香奈兒3.5-DA彈力緊緻玉手霜」，每次在使用香奈兒產品，很像給自己療癒的感覺，加上香氣迷人，讓身心靈都舒暢。