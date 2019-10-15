親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

美中貿易談判雙簧之後，中共「悔棋」進退維谷

六都最強 這地區前三季每千戶人家就有34.4戶購屋

對海洋的感謝！海洋拉娜聯名父女攝影師推限量包裝乳霜

2019-10-15 20:28聯合報 記者劉小川／台北即時報導

海洋，一直孕育著地球，也讓氣候可以調節，是我們最仰賴大自然禮物。而海洋拉娜始於Max Huber博士在一次實驗中遭到灼傷，開啟了肌膚修護的旅程，也在海洋中，不停找尋其中的傳奇能量。

歷經12年，超過6,000多次的實驗，「海洋拉娜」不斷研究改良與精進的技術，更讓海洋元素在生物發酵下，打造出令人驚嘆的純粹元素「濃縮精華Miracle Broth」，當然這也是日後海洋拉娜每項產品內最主要的核心，也成就海洋拉娜在保養品的地位及價值。

為了表達對海洋的重視，海洋拉娜聯手兩位世界知名時尚攝影鬼才Mario Sorrent、Gray Sorrenti，這兩位也是父女關係，在自己習慣生長的南法海灘拍攝了一系列的海洋照片，也傳達了父女之前的情感聯繫，而對於海洋的熱愛，也詮釋了對海洋拉娜精神。

Mario和Gray攜手推出的「The Edge of The Sea」兩款限量版海洋拉娜聯名限量乳霜，添上了具有他們獨特風格且令人驚豔的黑白攝影作品，而這次的限量新包裝，則是與時尚攝影、經典兼容現代感為底，更呈現了不一樣的海洋拉娜。限定櫃點販售：新光三越台中／新光三越A8 & A4／新光三越南西。

La Mer X Mario Sorrenti 藝術家聯名限量乳霜 60ml ...
La Mer X Mario Sorrenti 藝術家聯名限量乳霜 60ml ／售價11,800元。圖／海洋拉娜提供
分享
以黑白照來呈現對於海洋的熱愛與父女之前的情感。圖／海洋拉娜提供
以黑白照來呈現對於海洋的熱愛與父女之前的情感。圖／海洋拉娜提供
分享
海洋拉娜限量乳霜「The Edge of The Sea」，只有限定櫃位才有販售...
海洋拉娜限量乳霜「The Edge of The Sea」，只有限定櫃位才有販售。圖／海洋拉娜提供
分享
La Mer X Mario Sorrenti 藝術家聯名限量乳霜 60ml ...
La Mer X Mario Sorrenti 藝術家聯名限量乳霜 60ml ／售價11,800元。圖／海洋拉娜提供
分享

攝影
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

不要小看你的SWATCH表 限量版本增值性可期

2019-10-15 18:30

限量30份！金子半之助「帝王蟹天丼」沾半熟蛋超邪惡

2019-10-15 15:54

周杰倫再度化身車手 戴帝舵表飄移打轉穿越時空

2019-10-15 15:49

以蓮花為名的浪漫 高級珠寶品牌打造詩意新作

2019-10-15 15:33

孔曉振穿白T就很迷人 關鍵在這裡

2019-10-15 14:12

奧客洋蔥配料裝好裝滿屢惹怨 好市多終於要出招了？

2019-10-15 13:33

俏皮版「女王公事包」 LULU GUINNESS讓搞怪優雅並存

2019-10-15 13:14

穿出逆天長腿！ Ella、阿Sa獨鍾厚底時尚運動鞋

2019-10-15 12:52

雙重好滋味！ 當「湯圓」遇上「甜湯」擦出全新火花

2019-10-15 12:40

U值媒／映出台灣電影某種絕望與自嘲

2019-10-15 12:38

夏目潄石《我是貓》主角現身「貓村藝術季」推2020「喵眼人間」桌曆

2019-10-15 12:26

拉麵只要34元！一風堂慶祝34週年 全台12門市同享優惠

2019-10-15 11:16

高鐵線上旅展即日開跑 破天荒推搭車就送租汽車

2019-10-15 11:09

他抱怨麥當勞點餐密語「二原」難懂 網友附和被喊過「外遇」

2019-10-15 10:38

巴塞爾鐘表展 行銷轉型拚社群

2019-10-14 23:37

解開女人抗老秘密！香奈兒五月梵尼蘭打造奢華精質系列

2019-10-14 22:58

宏碁ConceptD系列開賣 北中南誠品快閃體驗週五開跑

2019-10-14 22:32

海瑞溫斯頓話題表款來台 極致工藝誘藏家賞表

2019-10-14 20:04

SEIKO聯手人氣潮牌推限量腕表 網「這也太生火了」

2019-10-14 19:44

2020京都大阪米其林指南 大阪柏屋及太庵連10年拿三星

2019-10-14 18:48

Berluti冬裝助攻！連晨翔造型帥出新高度

2019-10-14 18:36

Max & Co.名牌包只賣2千！禮客周年慶滿額再抽郵輪遊

2019-10-14 18:34

近距離看煙火迎接2020 WILDWOOD跨年派對早鳥9折

2019-10-14 18:25

小7玩食趣！「白白日記」杯緣子萌翻全場

2019-10-14 17:41

搗蛋萬聖節！美式餐廳暗黑系料理上桌 搞怪餐免費吃

2019-10-14 17:36

酷航周二閃人促銷 東京、大阪單程含稅3千5有找

2019-10-14 17:16

胸前挖空豹紋裝配長靴 蕾哈娜火辣出席新書派對

2019-10-14 17:14

黑色旋風席捲全家！闇黑系「叉燒包」吸睛度百分百

2019-10-14 16:56

髮廊開發App 與髮型師精準溝通

2019-10-14 14:39

顧好頭皮這樣做 留住一頭秀髮

2019-10-14 14:37

鋼鐵Ｖ媽咪徐若瑄號召 買菜捐零錢救罕病兒

2019-10-14 14:29

百年德國品牌發明 一罐萬用的純天然清潔磚

2019-10-14 11:39

仙氣逼人！林莉婚紗最新高訂「天使系列」夢幻登場

2019-10-13 19:10

魚料理星級廚神來了！馬賽三星米其林主廚客座高雄

2019-10-13 16:53

連工作人員都無法抗拒的電力！邱澤連3套西裝有夠帥氣

2019-10-13 16:21

線上旅展先開跑！加拿大航空台北飛北美 來回1.5萬有找

2019-10-13 14:17

攜手知名潮牌 le coq sportif全新聯名復古鞋超好搭

2019-10-13 13:44

秋日限定 老菜吃出鮮滋味

2019-10-13 13:33

瘋狂又前衛 獨一無二摘星宴

2019-10-13 13:33
看更多

熱門文章

他抱怨麥當勞點餐密語「二原」難懂 網友附和被喊過「外遇」

2019-10-15 10:38

奧客洋蔥配料裝好裝滿屢惹怨 好市多終於要出招了？

2019-10-15 13:33

北醫開錯刀醫師坦言經驗不足 院方回應「將再訓練」

2019-10-15 16:59

第三航廈不做波浪屋頂省經費？ 桃機董座：很可能如此

2019-10-15 12:46

坐月子爬樓梯傷膝蓋？ 原來真的有醫學根據

2019-10-15 07:08

每日星座運勢／金牛信心滿滿運勢佳　戀情急速加溫

2019-10-15 00:00

華航暫時停售免稅菸 關務署回應了

2019-10-14 20:57

拉麵只要34元！一風堂慶祝34週年 全台12門市同享優惠

2019-10-15 11:16

為何出現低價高麗菜？ 他分析是這些原因

2019-10-15 12:18

哈吉貝雨勢驚人釀災 氣象局：類似台灣的共伴效應

2019-10-15 09:02

台北關要求逐班申報機上免稅菸 華航索性停售半年

2019-10-15 00:23

立委批中高齡就業法草案 為何排除公務員再回公職？

2019-10-14 23:58

開刀切錯組織沒違法 衛生局：院方檢討含醫師經驗不足

2019-10-15 11:32

降溫2度 彭啟明：北部民眾今外出帶件薄外套

2019-10-15 07:29

出差狂吃芒果乾 健檢發炎指數高出標準逾10倍

2019-10-15 16:20

大啖秋蟹 醫師建議這四種人宜少吃

2019-10-15 14:24

高鐵線上旅展即日開跑 破天荒推搭車就送租汽車

2019-10-15 11:09

影／捨百萬年薪當科技農 許又仁朝農業循環經濟邁進

2019-10-15 07:22

首次來台 只賣9天！「京都人氣甜甜圈」快閃美侖商旅

2019-10-15 16:49

2020京都大阪米其林指南 大阪柏屋及太庵連10年拿三星

2019-10-14 18:48

規劃明年出國旅遊 全球20大熱門旅遊目的地供你選擇

2019-10-15 13:01

超商戰國時代來臨！全家「科技2店」主打人機協同

2019-10-15 17:09

穿出逆天長腿！ Ella、阿Sa獨鍾厚底時尚運動鞋

2019-10-15 12:52

限量30份！金子半之助「帝王蟹天丼」沾半熟蛋超邪惡

2019-10-15 15:54

打針等一個半小時？桃園醫院：連假前病友多

2019-10-14 23:12

清水岩寺後步道 再現水鹿蹤跡

2019-10-14 23:27

亞洲最古色古香的美麗城鎮 泰國普吉島入列

2019-10-12 21:26

小丑的厭女爭論：為何性別總放在階級裡面？

2019-10-15 10:20

宏碁ConceptD系列開賣 北中南誠品快閃體驗週五開跑

2019-10-14 22:32

月子中心群聚感染 疑延遲通報

2019-10-14 23:55

孔曉振穿白T就很迷人 關鍵在這裡

2019-10-15 14:12

雲林30歲男染日本腦炎 全台已21例

2019-10-15 14:14

解開女人抗老秘密！香奈兒五月梵尼蘭打造奢華精質系列

2019-10-14 22:58

曾台美奔波 她辭職為失智老母尋找有效照護方式

2019-10-15 11:55

美旗林認證！3家美式牛排館美食懶人包 吃到飽好划算

2019-10-15 18:43

溫泉秋冬補助方案 最快下週上路

2019-10-15 15:28

便利民眾用郵需求 六處郵局營業時間調整

2019-10-15 15:50

高麗菜預警反應卻慢半拍 專家：國內外都應一併控管

2019-10-15 12:35

30歲男腦功能損僅靠單字溝通 原來是日本腦炎

2019-10-15 14:46

從治療到科技防疫 余幸司用創新決勝負

2019-10-15 00:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top