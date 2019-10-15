對海洋的感謝！海洋拉娜聯名父女攝影師推限量包裝乳霜

2019-10-15 20:28 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ／台北即時報導



海洋，一直孕育著地球，也讓氣候可以調節，是我們最仰賴大自然禮物。而海洋拉娜始於Max Huber博士在一次實驗中遭到灼傷，開啟了肌膚修護的旅程，也在海洋中，不停找尋其中的傳奇能量。

歷經12年，超過6,000多次的實驗，「海洋拉娜」不斷研究改良與精進的技術，更讓海洋元素在生物發酵下，打造出令人驚嘆的純粹元素「濃縮精華Miracle Broth」，當然這也是日後海洋拉娜每項產品內最主要的核心，也成就海洋拉娜在保養品的地位及價值。

為了表達對海洋的重視，海洋拉娜聯手兩位世界知名時尚攝影鬼才Mario Sorrent、Gray Sorrenti，這兩位也是父女關係，在自己習慣生長的南法海灘拍攝了一系列的海洋照片，也傳達了父女之前的情感聯繫，而對於海洋的熱愛，也詮釋了對海洋拉娜精神。

Mario和Gray攜手推出的「The Edge of The Sea」兩款限量版海洋拉娜聯名限量乳霜，添上了具有他們獨特風格且令人驚豔的黑白攝影作品，而這次的限量新包裝，則是與時尚攝影、經典兼容現代感為底，更呈現了不一樣的海洋拉娜。限定櫃點販售：新光三越台中／新光三越A8 & A4／新光三越南西。