美旗林認證！3家美式牛排館美食懶人包 吃到飽好划算

2019-10-15 18:43 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ／即時報導



國慶連假剛結束，還沒放過癮，吃大餐療癒一下！美國肉類出口協會認證的「美旗林指南」，推薦3家美式牛排館，包含Que原木燒烤餐廳、Mastro Cafe中和店、史坦利美式牛排等，分別祭出優惠活動，其中，史坦利美式牛排大江店臉書分享周年慶貼文，tag好友再抽美味牛排。另有超划算牛排吃到飽活動，可盡情大口吃肉。

Que原木燒烤餐廳

Que原木燒烤餐廳推出4人共享的35盎司原木燒烤美國 Brandt自然牛帶骨肋眼牛排，以玉米飼養365天，經過35天熟成之後，再使用直火燒烤料理，吃起來軟嫩多汁。點選4人共享牛排，免費招待自製手工核桃麵包、經典凱薩沙拉、一口手工香辣腸(微辣)、新鮮百里香炒磨菇、松露脆薯、Que甜點拼盤、每人一支迷你甜筒。4人價位4.980元起，等於每人千元有找。

史坦利美式牛排

史坦利美式牛排強調牛排上桌需經過5道程序，包含選、修、舒、煎、烤等5個步驟，除了讓牛排呈現「完美肉型」外，以舒肥方式低溫泡製，可讓肉質口感軟嫩，再用煎逼出牛肉香氣，滋味特別濃郁。近日，有數家分店推出優惠活動，大江店即日起到10月27日前，消費滿2,000元，可招待沙拉任選一份，每筆消費滿3,000元，則送300元現金抵用券。此外，若是在臉書分享周年慶貼文，tag好友，就可以參加抽獎，有機會抽到牛排免費吃。

Mastro Cafe