不要小看你的SWATCH表 限量版本增值性可期

2019-10-15 18:30 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北即時報導



相信不少七、八年級的人，最早接觸的腕表品牌中，必然有被稱為瑞士國民表的Swatch。以拍賣骨董腕表著名的富藝思（Phillips）則預計將在10月25日起為期三天，公開銷售Swatch於八〇、九〇年代推出的經典作品，消息一出網友也表示「幹得好！」、「這系列太棒了」。

根據富藝思的訊息，將會提供約200款Swatch的手表，而且這系列都是未曾被使用過的全新品，不只有保證書，連原裝表盒都會一併附上。其中包括了，讓藏家都想要的Tresor Magique Platinum自動上鍊表款，這只1993年推出的商品，為Swatch為紀念品牌誕生十周年而設，限量12,999只，表殼為鉑金製成，也是目前品牌推出唯一的貴金屬腕表。

將一同展售的還包括了Swatch著名的藝術家合作系列，像是今年2月才來台展出的時尚設計師Vivienne Westwood、黑澤明導演等合作的腕表。因為Swatch認為藝術不該設限，除了展示、欣賞之外，品牌更希望讓藝術融入日常生活中，將藝術家無限的創意放進手表中，讓Swatch成為「世界上最小的畫布」，也意外的成為炙手可熱的產品之一。 在公布這個展售會消息後，有網友表示「我也是從Swatch開始對手表有興趣」，說明了許多人都對品牌有所共鳴，因此才讓富藝思舉辦這場別具特色的活動。