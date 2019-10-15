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國慶大會真的空蕩蕩！資深媒體人：想來來不了 想走走不掉

傑克南瓜、木乃伊來搗蛋 多拿滋推出6款萬聖節甜甜圈

2019-10-15 18:20聯合報 記者張芳瑜／即時報導

西洋萬聖節即將到來，Mister Donut多拿滋今年把甜甜圈製作成充滿萬聖節氣氛的傑克南瓜、木乃伊等造型，即日起推出6款期間限定甜甜圈，在這充滿節日氣氛的時刻，與消費者一起甜蜜搗蛋。

Mister Donut這次推出的萬聖節系列甜甜圈共有6款，包括沾裹充滿奶油香氣的南瓜巧克力醬，並夾有鮮奶油的甜甜圈「南瓜巧貝」，是萬聖節必備的傑克南瓜；當招牌Q彈波堤遇上南瓜巧克力，「南瓜脆脆波堤」還撒上巧克力脆片，打造又Q又脆的雙重口感；「WOW香草黃金圈」則夾入甜蜜的卡士達鮮奶油，再沾裹草莓巧克力與兩顆活潑可愛的大眼睛裝飾；「優格木乃伊」、「草莓木乃伊」以蓬鬆酵母圈體，內餡擠入日本輕盈鮮奶油，打造呆萌木乃伊；「獨眼巧克力」特殊旋風造型，蛋糕般口感的香濃巧克力圈體，藏有鮮奶油夾心，搭配巧克力沾醬，還有一顆大眼睛增添趣味。

此外，隨著季節轉變，今年Mister Donut針對女性客層喜好，更換冬季限定版咖啡風味，添加高比例「衣索比亞日曬」咖啡豆，增加強調咖啡果香、甜味，使咖啡風味從原本焦糖、堅果風味，多添一層淡雅花香、柑橘果香的層次，即日起至2020/01/05，不限金額消費可享美式咖琲加購價45元，以及拿鐵咖啡加購價55元優惠。

Mister Donut即日起推出6款萬聖節限定甜甜圈。圖／Mister Don...
Mister Donut即日起推出6款萬聖節限定甜甜圈。圖／Mister Donut提供
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WOW香草黃金圈，售價50元。圖／Mister Donut提供
WOW香草黃金圈，售價50元。圖／Mister Donut提供
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草莓木乃伊(左)、優格木乃伊(右)售價50元。圖／Mister Donut提供
草莓木乃伊(左)、優格木乃伊(右)售價50元。圖／Mister Donut提供
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