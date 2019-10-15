傑克南瓜、木乃伊來搗蛋 多拿滋推出6款萬聖節甜甜圈

2019-10-15 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ／即時報導



西洋萬聖節即將到來，Mister Donut多拿滋今年把甜甜圈製作成充滿萬聖節氣氛的傑克南瓜、木乃伊等造型，即日起推出6款期間限定甜甜圈，在這充滿節日氣氛的時刻，與消費者一起甜蜜搗蛋。

Mister Donut這次推出的萬聖節系列甜甜圈共有6款，包括沾裹充滿奶油香氣的南瓜巧克力醬，並夾有鮮奶油的甜甜圈「南瓜巧貝」，是萬聖節必備的傑克南瓜；當招牌Q彈波堤遇上南瓜巧克力，「南瓜脆脆波堤」還撒上巧克力脆片，打造又Q又脆的雙重口感；「WOW香草黃金圈」則夾入甜蜜的卡士達鮮奶油，再沾裹草莓巧克力與兩顆活潑可愛的大眼睛裝飾；「優格木乃伊」、「草莓木乃伊」以蓬鬆酵母圈體，內餡擠入日本輕盈鮮奶油，打造呆萌木乃伊；「獨眼巧克力」特殊旋風造型，蛋糕般口感的香濃巧克力圈體，藏有鮮奶油夾心，搭配巧克力沾醬，還有一顆大眼睛增添趣味。