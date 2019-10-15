許路兒和Melody帥穿BURBERRY風衣 吳速玲搭深V好性感

2019-10-15 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ／即時報導



瘋瘋貴婦Melody在機場拍下風情萬種的出差照，被數個行李箱圍繞，她以簡單的白上衣和丹寧褲，搭襯香奈兒鍊袋小包、BURBERRY軍綠色風衣，輕鬆穿出俐落氣場，且是一身相當合理舒適的機場時尚造型。

BURBERRY經典風衣可以陽剛、也可以優雅，不同的搭配襯出迥異個性，日前吳速玲也以風衣穿搭，與時尚媽咪Melody的帥氣相比，走性感路線，而許路兒則是在看BURBERRY鈕扣訂製服務時，同樣以經典駝色風衣，穿出獨屬於她的浪漫女人味。英式風格是BURBERRY風衣的特質，堅持在英格蘭的Castleford製造，至今已超過80年歷史，每一件風衣都來自100個裁縫師的合作、超過300道工序製成，金屬D形環扣、真皮腰帶釦與肩飾等細節流傳至今，色系繁多，男、女、童裝均有多款長度和剪裁，包括瑪丹娜（Madonna）、歌手杜娃黎波（Dua Lipa）都是BURBERRY風衣粉絲，超模伊莉娜沙伊克（Irina Shayk）和前男友布萊德利庫柏遛小孩時，也以多款風衣搭襯。