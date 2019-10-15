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60間人氣快閃店加持！比漾廣場周年慶滿3千送3百

2019-10-15 17:50聯合報 記者黃仕揚／台北即時報導

百貨周年慶戰火蔓延到新北市，永和比漾廣場周年慶10月17日登場，由於過去3年來，比漾廣場分階段改裝館內各樓層，有效帶動來客數及業績成長，因此業者在今年周年慶也加足馬力促銷，除祭出全館滿3,000元送300元，首四日針對卡友還有多重加碼回饋，並引進超過60家人氣快閃店，一同炒熱買氣！

比漾廣場這幾年一甩過往較為老派的經營模式，透過大規模改裝調整體質，導入吸客力最強的娛樂業種及人氣餐飲大店，並強化在地特色，像是喜樂時代影城的進駐、文青風的美食街「秀朗市場」，以及人氣迴轉壽司─藏壽司，還有剛開幕的日本潮鞋專門店ABC-MART等。

比漾廣場董事總經理周寶文表示，改裝後賣場新增不少年輕族群，39歲以下客層占比從原本約15%提升到25%，以往來自台北市的客人比例極低，現在也有明顯提升。此外，會員數在這2年也成長88%，來到近15萬人。

挾著改裝效應，比漾廣場到今年9月前，館內來客成長約1成、業績則有8%成長，緊接著進入周年慶檔期，業者從10月17日至10月30日推出全館滿3,000元送300元；大家電、施舒雅、珠寶及萬寶龍消費滿1萬送1,000元，而剛進駐的ABC-MART也有滿3,000元送300元。

至於周年慶必搶的美妝商品，比漾廣場在首四日加碼化妝品及香氛消費滿2萬加贈300元，10月25日到10月27日持比漾聯名卡消費滿2萬元再加贈1000元。另外，在周年慶期間還特別推出60間快閃店，其中像是HUNTER指定商品全面8折起、krispy Kreme Doughnuts甜甜圈買盒送買一送一兌換券、kipLing特賣會，以及Nike與ADIDAS童衣童鞋特賣會等。

SK-II活膚經典特惠組，特價4,572元。圖／比漾廣場提供
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剛開幕的日本潮鞋專門店ABC-MART。圖／比漾廣場提供
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比漾廣場周年慶即將於10月17日登場。圖／比漾廣場提供
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ESTEE LAUDER特潤無敵超值組，特價6,030元。圖／比漾廣場提供
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PHILIPS 健康氣炸鍋，特價8,900元，聯名卡加碼200元贈品券。圖／比漾...
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