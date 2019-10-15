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微風女神郭源元演繹潘黛麗作品 Mackent形象店開幕

2019-10-15 17:42聯合報 記者楊詩涵／即時報導

以高端布料為主題的「Mackent形象概念店」在福華名品正式開幕，由國內五位設計師包括潘黛麗、張伊萍、胡雅娟、許仁宇、楊雪琪等，共同以專利布料Beyond Spacer為面料發表新作，目前也依照店內商品為雛型提供訂製服務。

Mackent形象概念店的核心講述的是Beyond Spacer材質，2018年的潘黛麗40無限服裝秀，即曾發表獨特的三明治布料，講究質輕、透氣、舒適，以往都作為女性內著的材質，在經過更新研發之後的Beyond Spacer進化為不只是3層布材的立體多面布料，早前於法國Première Vision紡織展展出，後續由潘黛麗、張伊萍、胡雅娟、許仁宇、楊雪琪等五位設計師推出兼具科技、時尚的實驗性作品。Mackent為台灣紡織業者黛莉股份有限公司之名，創辦人暨總經理蕭黛莉與設計師潘黛麗都對於布料的前瞻性有高度興趣，除了持續布料研發，也企圖翻轉傳統產業的印象，躋身時尚市場。

全新獨創的Beyond Spacer立體多面布料，以特殊織造技術架構成空氣可自由穿梭的面料，也稱為會呼吸的布料，極為輕透細緻的面料，可打造別緻印花；目前Mackent形象概念店是首家以布料為主題的概念店，陳列五位設計師的2020春夏新作，並可以現場的服裝為基礎輪廓，針對個人身型或喜好打造半訂製服。

設計師潘黛麗以專利布料Beyond Spacer打造的2020春夏新作
設計師潘黛麗以專利布料Beyond Spacer打造的2020春夏新作
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Mackent X胡雅娟作品。圖／Mackent提供
Mackent X胡雅娟作品。圖／Mackent提供
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Mackent X許仁宇作品。圖／Mackent提供
Mackent X許仁宇作品。圖／Mackent提供
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模特兒郭源元演繹以Beyond Spacer立體多面布料創作的2020春夏潘黛麗...
模特兒郭源元演繹以Beyond Spacer立體多面布料創作的2020春夏潘黛麗作品。記者鄭超文／攝影
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Mackent X楊雪琪作品。圖／Mackent提供
Mackent X楊雪琪作品。圖／Mackent提供
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Mackent於2019 Première Vision Paris參展。圖／M...
Mackent於2019 Première Vision Paris參展。圖／Mackent提供
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Mackent黛莉股份有限公司創辦人暨總經理蕭黛莉。圖／Mackent提供
Mackent黛莉股份有限公司創辦人暨總經理蕭黛莉。圖／Mackent提供
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Mackent X張伊萍作品。圖／Mackent提供
Mackent X張伊萍作品。圖／Mackent提供
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設計師潘黛麗（左）與身穿2020春夏潘黛麗作品的模特兒郭源元。記者鄭超文／攝影
設計師潘黛麗（左）與身穿2020春夏潘黛麗作品的模特兒郭源元。記者鄭超文／攝影
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