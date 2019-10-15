超商戰國時代來臨！全家「科技2店」主打人機協同

2019-10-15 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 /台北即時報導



隨著科技進步，各大超商競爭進入白熱化時期，全家便利商店去年推出科技1號店測試水溫，今天正式對外宣布打造「科技2號店」，導入「人機協同、櫃檯勞務裂解、消費賦權」3大理念，示範門市「全家京盛店」22日正式開幕，歡迎科技迷搶先體驗。

全家京盛店坐落小巨蛋捷運站附近，店內坪數約50多坪，配備3種類型智販機，包括螢幕型智販機、鮮食便當機及雙溫層智販機，其中「螢幕型智販機」販售常溫商品及冷藏飲品等；「鮮食便當機」採自動化運作，不需人工加熱，消費者可直接享用熱呼呼鮮食；而「雙溫層智販機」規劃4度、18度雙溫層設計，現場提供多種類餐食組合。

全家京盛店率先導入11種科技體驗，例如「智能販賣機」、「智能咖啡機」、「電子互動貨架」、「5G網路」、「智慧零錢捐」和「智能客服」等，為加速作業流程，店內首度推出「智能咖啡機」服務，民眾事先線上購買咖啡，現場即可掃條碼直接領取咖啡，不需店員親自製作，對民眾而言，不僅可提升消費體驗，更可省去排隊時間，店家也可降低勞務支出，達到尖峰時段分流效果。

京盛門市同步提供「自助結帳」功能，僅10~20秒即可完成結帳，提供非現金多元支付管道，未來更預計導入刷臉支付功能，消費者敬請期待。

全家便利商店董事長葉榮廷觀察，早年超商被定位為勞力密集產業，需投入大量勞力成本，近年受少子化影響，勞動力出現缺口，對全球服務業產生莫大衝擊。現代人生活品質提升，消費者前往超商購物，從買「商品、服務」逐漸轉變為買「體驗」，便利超商導入科技化是大勢所趨。

針對日本7-11關閉近千間分店，葉榮廷說，仍相當看好台灣超商市場發展，據內部統計資料，今年全台超商門市淨增加約300~400間，呈持續上漲趨勢，主要歸因於台灣超商的「代收轉付」服務，提供消費者便捷服務。葉榮廷進一步指出，整體而言，超商獲利價值在於消費者需求性，目前看來台灣人對24小時超商具有一定需求度。