周杰倫再度化身車手 戴帝舵表飄移打轉穿越時空

2019-10-15 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ／即時報導



一直對賽車運動情有獨鍾的周杰倫，自2018年開始擔任帝舵表（TUDOR）的全球代言人，今天在全新的廣告影片中再度演繹賽車手，配戴帝舵年度主打碧灣計時型黃金鋼款腕表（Black Bay Chrono S&G）在歷史悠久的法國蒙特耶里（Montlhéry）橢圓形經典賽道上華麗演出一系列的高速飄移旋轉，然後在邀霧繚繞中穿越時空回到1965年，正是周杰倫於影片開頭駕駛的骨董跑車經典款誕生的年份。融合魔幻又復古懷舊的手法和影像風格，非常具有周杰倫的特色。