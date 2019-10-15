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周杰倫再度化身車手 戴帝舵表飄移打轉穿越時空

2019-10-15 15:49聯合報 記者孫曼／即時報導

一直對賽車運動情有獨鍾的周杰倫，自2018年開始擔任帝舵表（TUDOR）的全球代言人，今天在全新的廣告影片中再度演繹賽車手，配戴帝舵年度主打碧灣計時型黃金鋼款腕表（Black Bay Chrono S&G）在歷史悠久的法國蒙特耶里（Montlhéry）橢圓形經典賽道上華麗演出一系列的高速飄移旋轉，然後在邀霧繚繞中穿越時空回到1965年，正是周杰倫於影片開頭駕駛的骨董跑車經典款誕生的年份。融合魔幻又復古懷舊的手法和影像風格，非常具有周杰倫的特色。

周杰倫於廣告中配戴的帝舵碧灣計時型黃金鋼款腕表，集結帝舵表的兩大運動表傳統：賽車與潛水。帝舵表自1954年起推出專業潛水腕表，Black Bay是近年來最受歡迎的表款，其標誌性的設計包括源自1969年的雪花指針。而自1970年開始，帝舵更推出首款計時腕表，為賽車運動打造精準時計。Black Bay Chrono S&G，以黃金和不鏽鋼的雙色配色，大膽融合碧灣系列代表的潛水表傳統與賽車界不可或缺的計時表精髓，搭載由百年靈01計時機芯演進而來的MT5813型計時機芯，備有70小時動力儲備、矽游絲以及COSC瑞士官方天文台認證，配備導柱輪及垂直計時離合輪裝置。

周杰倫為帝舵表代言人，在全新的廣告影片中配戴帝舵碧灣計時型黃金鋼款腕表。圖／帝舵...
周杰倫為帝舵表代言人，在全新的廣告影片中配戴帝舵碧灣計時型黃金鋼款腕表。圖／帝舵表提供
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周杰倫為帝舵表代言人，在全新的廣告影片中配戴帝舵碧灣計時型黃金鋼款腕表。圖／帝舵...
周杰倫為帝舵表代言人，在全新的廣告影片中配戴帝舵碧灣計時型黃金鋼款腕表。圖／帝舵表提供
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帝舵Black Bay Chrono S&G（碧灣計時型黃金鋼款）41毫米自動腕...
帝舵Black Bay Chrono S&G（碧灣計時型黃金鋼款）41毫米自動腕表，搭配棕色真皮拆卸式bund軍表帶，17萬8,500元。圖／帝舵表提供
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周杰倫為帝舵表代言人，在全新的廣告影片中演出賽車手。圖／帝舵表提供
周杰倫為帝舵表代言人，在全新的廣告影片中演出賽車手。圖／帝舵表提供
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腕表廣告賽車手周杰倫
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