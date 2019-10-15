以蓮花為名的浪漫 高級珠寶品牌打造詩意新作

2019-10-15 15:33 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北即時報導



英國鑽石專家De Beers旗下以「蓮花」造型為特色的Enchanted Lotus系列首飾，在這季推出全新材質的單品，還首次呈現鑽石手鐲，讓消費者有更多的選擇。而以同樣花卉為靈感的還有海瑞溫斯頓（Harry Winston），運用了鑽石、珍珠母貝，拼貼出於卓時系列新表上的立體蓮花圖騰，展現鑲嵌技藝。

由多個花瓣組成的蓮花，形狀像極了經過打磨切割後的鑽石內部折射，所以De Beers便以正午陽光下的蓮花花瓣輪廓為靈感，透過鑽石捕捉其綻放姿態，因此催生出Enchanted Lotus系列珠寶。而全新的Enchanted Lotus系列鑽石鍊墜採用雙面造型設計，一面是以精工密鑲鑽石打造的蓮花圖案，另一面則以單顆圓形明亮式車工鑽石點綴各類珍稀材質。而且首次將美鑽嵌於綠松石之上，搭配18K白金鍊；18K黃金款式則以黃色珍珠母貝映襯鑽石。值得一提的是，De Beers還首次在這系列推出鑽石手鐲，延續品牌經典密鑲工藝，與雙面設計巧思，利用白色或灰色珍珠母貝來烘托鑽石的光芒。

而蓮花的形狀本來就是海瑞溫斯頓的經典設計之一，過去多以當作點綴用，不過全新的卓時系列Lotus腕表，則是成為了表盤上的主角。這款腕表的靈感源自品牌的Lotus Cluster珠寶系列，每片花瓣以18K白金或玫瑰金塑形，鑲有圓型鑽石的花瓣線條環繞在蓮花蕊心四周向外擴散，並由灰褐色珍珠母貝、金色虎眼石和martelé 玫瑰金鑲嵌出花瓣形狀。傳遞了蓮花在印度文化中代表著永恆的象徵，也凸顯出海瑞溫斯頓引以自豪的鑽石鑲嵌工藝。