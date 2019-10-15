穿出逆天長腿！ Ella、阿Sa獨鍾厚底時尚運動鞋
許多女性消費者對腿部線條或是身高不滿意，都會選擇高跟鞋修飾身形讓整體比例看起來好一些，但高跟鞋穿久了畢竟還是會不舒服，這幾季在流行趨勢的帶領下，有厚底的休閒運動鞋可以說是取代了高跟鞋的功能，讓大家雙腳不用受苦就能穿出逆天長腿！
義大利精品休閒鞋品牌HOGAN的Maxi Active鞋款，靈感來自旗下Interactive的厚底鞋型和Active One的流線型鞋面設計，充分結合倆著優點，更為品牌設計注入潮流氣息。有金屬材質、小羊皮、山羊皮多種選擇，另外還有星砂山羊皮台灣限定款。包括女星Ella陳嘉樺、阿Sa、歌手張靚穎等人都搶穿秋冬新款Maxi Active鞋上街，儼然已成新的「擺拍神器」。
而VERSACE同樣也全新推出Squalo系列限量運動鞋，因為雙色鞋底看起來像是「鯊魚利齒」而得名。鞋頭位置飾有代表「愛情（LOVE）」的點字，延續之前品牌運動鞋的設計細節特色。鞋舌以品牌標誌刺繡點綴，而經典梅杜莎圖案則藏在厚實的鞋底，超搶眼的外型難怪同時擄獲了義大利時尚網紅Chiara Ferragni的饒舌歌手老公Fedez Lucia、超級名模史黛拉麥斯威爾（Stella Maxwell）、星二代梅爾斯歐尼爾（Myles B. ONeal）等人的心。
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