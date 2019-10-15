穿出逆天長腿！ Ella、阿Sa獨鍾厚底時尚運動鞋

2019-10-15 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ／即時報導



許多女性消費者對腿部線條或是身高不滿意，都會選擇高跟鞋修飾身形讓整體比例看起來好一些，但高跟鞋穿久了畢竟還是會不舒服，這幾季在流行趨勢的帶領下，有厚底的休閒運動鞋可以說是取代了高跟鞋的功能，讓大家雙腳不用受苦就能穿出逆天長腿！

義大利精品休閒鞋品牌HOGAN的Maxi Active鞋款，靈感來自旗下Interactive的厚底鞋型和Active One的流線型鞋面設計，充分結合倆著優點，更為品牌設計注入潮流氣息。有金屬材質、小羊皮、山羊皮多種選擇，另外還有星砂山羊皮台灣限定款。包括女星Ella陳嘉樺、阿Sa、歌手張靚穎等人都搶穿秋冬新款Maxi Active鞋上街，儼然已成新的「擺拍神器」。