iPhone把瀏覽資料偷傳給騰訊？蘋果正式回應了！

2019-10-15 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ／即時報導



昨天網路傳出iPhone會把使用者資料送到騰訊的消息，在此敏感時機引起一波騷動。用戶在把iPhone更新到iOS 13之後，在「設定」中「Safari」的部分多出了「詐騙網站警告」選項，說明裡出現「參訪網站前，Safari可能會將從網站位址計算出的資訊傳送給「Google安全瀏覽」和「騰訊安全瀏覽」來檢查是否為詐騙網站。這些安全瀏覽服務供應商可能也會記錄您的IP位址」等字樣。

針對網路上眾說紛紜的討論，蘋果也迅速提出正式回應如下：「Apple通過Safari Fraudulent Website Warning（Safari詐騙網站警告）保護用戶隱私和數據，該功能可標記已被識辨的詐騙網站。啟用此功能後，Safari會根據已知詐騙網站列表檢查網站URL，並當用戶到訪懷疑是詐騙網站的URL時對用戶顯示警告訊息。在這過程中，Safari會從Google接收了一個已識辨為詐騙網站的列表。區域設定為中國大陸的設備將從騰訊接收詐騙網站列表。用戶到訪的網站的URL絕對不會與傳送予安全瀏覽供應商，用戶亦可隨時自行關閉這項功能。」

意思就是，這個新增的「詐騙網站警告」服務，其實是為了幫助用戶避開已經被辨識的詐騙網站，預設是採用Google提供的網站列表，但因為中國大陸地區無法使用Google服務，因此，區域設定為中國大陸的裝置，則改從騰訊接收詐騙網站列表。