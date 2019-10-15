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iPhone把瀏覽資料偷傳給騰訊？蘋果正式回應了！

2019-10-15 11:45聯合報 記者黃筱晴／即時報導

昨天網路傳出iPhone會把使用者資料送到騰訊的消息，在此敏感時機引起一波騷動。用戶在把iPhone更新到iOS 13之後，在「設定」中「Safari」的部分多出了「詐騙網站警告」選項，說明裡出現「參訪網站前，Safari可能會將從網站位址計算出的資訊傳送給「Google安全瀏覽」和「騰訊安全瀏覽」來檢查是否為詐騙網站。這些安全瀏覽服務供應商可能也會記錄您的IP位址」等字樣。

針對網路上眾說紛紜的討論，蘋果也迅速提出正式回應如下：「Apple通過Safari Fraudulent Website Warning（Safari詐騙網站警告）保護用戶隱私和數據，該功能可標記已被識辨的詐騙網站。啟用此功能後，Safari會根據已知詐騙網站列表檢查網站URL，並當用戶到訪懷疑是詐騙網站的URL時對用戶顯示警告訊息。在這過程中，Safari會從Google接收了一個已識辨為詐騙網站的列表。區域設定為中國大陸的設備將從騰訊接收詐騙網站列表。用戶到訪的網站的URL絕對不會與傳送予安全瀏覽供應商，用戶亦可隨時自行關閉這項功能。」

意思就是，這個新增的「詐騙網站警告」服務，其實是為了幫助用戶避開已經被辨識的詐騙網站，預設是採用Google提供的網站列表，但因為中國大陸地區無法使用Google服務，因此，區域設定為中國大陸的裝置，則改從騰訊接收詐騙網站列表。

依此說明，在台灣的使用者其實不需要太過擔心，但若還是對此服務有疑慮，蘋果也開放用戶可以自行關閉這個選項。但這樣一來，就少了一層預先過濾高風險網站的功能，有可能會增加用戶連上詐騙網站的風險。

iPhone更新到iOS 13之後，Safari多出了「詐騙網站警告」選項，替用...
iPhone更新到iOS 13之後，Safari多出了「詐騙網站警告」選項，替用戶預先過濾高風險網站。記者黃筱晴／攝影
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用戶在設定中可以查閱關於Safari與隱私權的說明。記者黃筱晴／攝影
用戶在設定中可以查閱關於Safari與隱私權的說明。記者黃筱晴／攝影
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用戶可以自行關閉「詐騙網站警告」選項，但可能會增加連上詐騙網站的風險。記者黃筱晴...
用戶可以自行關閉「詐騙網站警告」選項，但可能會增加連上詐騙網站的風險。記者黃筱晴／攝影
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詐騙
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