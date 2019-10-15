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夏目潄石《我是貓》主角現身「貓村藝術季」推2020「喵眼人間」桌曆

2019-10-15 12:26聯合新聞網 聯合數位文創

圖 / 聯合數位文創提供
圖 / 聯合數位文創提供
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猴硐貓村向來是台灣著名的貓咪聚落，更曾獲CNN評選全球六大賞貓景點，吸引國內外遊客來訪探尋貓咪足跡。今年猴硐貓村首次推出「貓村藝術季」，10/10至11/10為期一個月，集結台灣和韓國共23位畫家、展出超過70件貓咪作品，時而可愛、時而療癒，不同畫風展現如同貓般的多變姿態。

圖 / 貓村藝術季、聯合數位文創提供
圖 / 貓村藝術季、聯合數位文創提供
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聯合數位文創旗下貓系療癒圖文作家「貓小姐Ms.Cat」，特別挑選「喵眼人間：夏目潄石《我是貓》2020插畫曆」畫作，首次公開展出就獻給「貓村藝術季」，讓經典文學場景與「本喵」風采重現讀者眼前。

圖 / 好讀出版、聯合數位文創提供
圖 / 好讀出版、聯合數位文創提供
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日本文豪夏目潄石經典作品《我是貓》，被貓奴們奉為必讀之作，透過主人公「本喵」的喵眼觀察人間。貓小姐Ms.Cat與好讀出版合作，推出「喵眼人間：夏目潄石《我是貓》2020插畫曆」，攜手獻上貓奴們明年桌曆首選。

貓小姐Ms.Cat提到：「本喵是隻看似精明，卻又藏不住貓科動物呆蓢本性的傢伙」，以畫筆細膩描繪本喵時而可愛、時而呆萌、時而充滿智慧的模樣，以完整版面繪圖，展現場景細節，隨著四季轉換，各月份插圖也跟著換季，傳達季節遞嬗之美妙。

「喵眼人間：夏目潄石《我是貓》2020插畫曆」現於博客來、誠品、金石堂等通路熱賣中，有貓在案頭，整年都好過！ 更多「貓小姐Ms.Cat」最新動態可於Facebook搜尋「貓小姐Ms.Cat」。

貓咪猴硐
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