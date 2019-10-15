他抱怨麥當勞點餐密語「二原」難懂 網友附和被喊過「外遇」

2019-10-15 10:38 聯合新聞網 綜合報導



一名網友在麥當勞訂餐，店員以內部餐點簡稱對話，引來抱怨。美聯社 分享 facebook

去速食店點餐，服務人員在複述客人的餐點名稱確認後，對內場多數以簡稱轉達，以加快服務速度。一位網友電話訂餐再自行取餐時，櫃檯人員問「二ㄩㄢˊ是嗎」，令他一頭霧水，後來才搞懂是什麼意思，心裡有點不爽「縮那麼短要死喔」，貼文引來其他網友回應，點餐時還遇過被喊「客人外遇」，讓人有點無言。

一名網友在《Dcard》寫道，因為奶奶想吃麥當勞的原味麥脆雞套餐，就電話幫點了兩塊原味麥脆雞餐薯條配檸檬紅茶。前往自取時告知已先電話訂餐，櫃檯人員問「二ㄩㄢˊ是嗎」，原PO一時傻眼反問什麼意思？櫃檯人員表示「就二原餐啊」、「二原薯條配冰檸啊」，旁邊另一位店員幫忙說明原意是「兩塊原味麥脆雞餐，搭配薯條跟冰檸檬紅茶」。

原PO此刻才了解店員是在說「暗碼」，但心裡有點不太爽快，認為日後點餐，自己是否該直接說「我要大克餐薯條冰可」，覺得店員對客人直接用餐點簡稱，有點太誇張了。

貼文引起網友討論，「明明正常說明就好硬要用簡稱…」，認為店家內部用簡稱溝通無礙，但一般客人根本不懂，「一來一往解釋不是浪費更多時間嗎」。一名網友敘述朋友經驗，想外帶一杯玉米湯，就聽見店員直接對內場喊「客人外遇（玉）唷」。多數網友都認為，店員對客人用餐點簡稱確實不妥，有人建議點餐時也用簡稱點餐試試，「馬上一堆店員跑出來譙」。也有曾在麥當勞打工的網友出聲緩頰，認為的確「不應該這樣對客人說話」、「有時候跟廚房喊久了，有時候對客人還會反應不過來」。