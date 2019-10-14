解開女人抗老秘密！香奈兒五月梵尼蘭打造奢華精質系列

2019-10-14 22:58 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ／即時報導



大自然的萬物，各有奧秘之處，我們得以透過現代科技，來了解與發掘萬物背後的秘密。頂級品牌香奈兒（CHANEL）始終追求最極致的美好，因此投入頂級保養品的研發，想給所有女人一個極致奢華的禮物。透過專業研究團隊長期的研發，香奈兒在馬達加斯加島上，發現了「五月梵尼蘭」，這是大自然給人們最珍貴的寶藏，讓香奈兒得以研發出「SUBLIMAGE奢華精質系列」。

五月梵尼蘭。圖／香奈兒提供 分享 facebook 香奈兒實驗室花費15年，找出五月梵尼蘭背後的秘密。圖／香奈兒提供 分享 facebook 五月梵尼蘭生長於馬達加斯加島。圖／香奈兒提供 分享 facebook

香奈兒的研究團隊，就發現被譽為「植物界綠色寶石」的五月梵尼蘭，來自馬達加斯加島，得全由手工栽種，聽從天氣、土壤與專業栽種團隊，花費15年，才從五月梵尼蘭中，探尋出蘊含著強大賦活分子，其背後神秘功效與修護再生能量，能夠萃取出精華，成就奢華精質系列。

五月梵尼蘭每次開花，只有24小時就凋謝。圖／香奈兒提供 分享 facebook 五月梵尼蘭萃取出的精華。圖／香奈兒提供 分享 facebook

透過香奈兒專業團隊的努力，現在我們每個人，都能夠享受五月梵尼蘭的獻禮，香奈兒也呈現三款頂級系列保養品。

香奈兒奢華金燦煥白精萃

香奈兒奢華金燦煥白精萃40ml ／16,800元。圖／香奈兒提供 分享 facebook

質地輕盈的香奈兒奢華金燦煥白精萃，內含五月梵尼蘭水的強大功效，還增加運用淨白光采的植物寶石「長生雪絨花」，長生雪絨花在希臘文代表著「溫柔療癒之花」，不僅讓妳肌膚水嫩煥白，更能提升肌膚勻亮度與純淨感，打造出「邊保養邊療癒」的新保養概念，而五月梵尼蘭高效濃縮水精華的添加，讓肌膚透亮，更多了保護。

香奈兒奢華金燦賦活精萃

香奈兒奢華金燦賦活精萃 40ml／16,800元。圖／香奈兒提供 分享 facebook

全新奢華金燦賦活精萃靈感取材自法國傳統醫學，蘊含黃金麒麟草萃取，黃金麒麟草在拉丁語系中具有「自我鞏固治癒」之涵義，且因為生長於阿爾卑斯山布安滿岩石的山麓，蘊含強大賦活分子，能讓我們的肌膚，啟動自我修復的能力。

女人最擔心的各種老化跡象、預防肌膚老化等問題，使用香奈兒奢華金燦賦活精萃，能讓我們更安心度過這惱人推進的時間，使肌膚加倍緊緻、滋潤，柔嫩而閃耀，重拾緊實輪廓。

香奈兒奢華極萃乳霜

香奈兒奢華極萃乳霜 50g ／18,800元。圖／香奈兒提供 分享 facebook

用珍稀保養瑰寶打造的「香奈兒奢華極萃乳霜」，核心成分就是五月梵尼蘭 PFA。由全世界117種梵尼蘭精選而出，平均60,000顆五月梵尼蘭綠色果實與14,000朵新鮮花朵，才能精萃出1公斤的五月梵尼蘭精萃，長達一年生長期，由花朵、葉片到果實，都能萃取中蘊藏的強大活性精華。