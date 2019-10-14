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宏碁ConceptD系列開賣 北中南誠品快閃體驗週五開跑

2019-10-14 22:32聯合報 記者黃筱晴／即時報導

設計潮流正夯，各種針對設計師、影像工作者、開發者等內容創作者需求所打造，主打高效、多工又美型的電腦產品，成為今年市場新焦點。宏碁專為創作者量身打造的全新品牌ConceptD概念家創系列產品，近期正式於台灣開賣，宏碁亞太營運總部暨台灣區總經理侯知遠表示：「年底前將至少推出16款產品，以完整的產品布局，以及尊榮ConceptD Service+服務，讓創作者能夠發揮創意進行創作而無後顧之憂。」

ConceptD 500桌上型電腦與顯示器，以白色消光外殼、滑順曲線及獨有木紋飾...
ConceptD 500桌上型電腦與顯示器，以白色消光外殼、滑順曲線及獨有木紋飾板，展現極簡風格的設計。圖／宏碁提供
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ConceptD全系列主打強大圖像處理能力以及Delta E值2以下的真實色彩顯示，首波推出ConceptD 7筆記型電腦2款、ConceptD 500桌上型電腦2款及ConceptD CP3271K、ConceptD CP7271K螢幕共6款產品，目前正於線上Acer Store及PChome 24h購物ConceptD旗艦館熱賣中。其中筆電及桌機隨貨附贈包括微軟中文Office 2019家用版與訊連科技創意導演365共近萬元軟體，全系列更享有四大ConceptD Service+尊榮加成服務，包括：上網登錄註冊後保固延長一年、專業諮詢專線、尊榮預約送修服務，以及Delta E真實色彩校色保固等。不只滿足創作者高標準的硬體規格需求，更貼心提供實用軟體與售後服務。

為了讓更多對影像處理、繪圖設計、程式運算有高度需求的創作者親身體驗ConceptD概念家創系列的設計魅力，宏碁特別舉辦北中南誠品ConceptD快閃體驗活動，10/18～11/3誠品台北信義店、11/8～11/14誠品台中園道店、11/22～11/28台南文化中心店；另外，宏碁台北三創旗艦店、新竹NOVA宏碁未來體驗館、高雄夢時代宏碁品牌旗艦精品館也都有設置專屬體驗區。

宏碁ConceptD概念家創系列即日起正式開賣，ConceptD 7時尚白色靜音...
宏碁ConceptD概念家創系列即日起正式開賣，ConceptD 7時尚白色靜音筆電，建議售價89,900元起。圖／宏碁提供
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