宏碁ConceptD系列開賣 北中南誠品快閃體驗週五開跑

2019-10-14 22:32 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ／即時報導



設計潮流正夯，各種針對設計師、影像工作者、開發者等內容創作者需求所打造，主打高效、多工又美型的電腦產品，成為今年市場新焦點。宏碁專為創作者量身打造的全新品牌ConceptD概念家創系列產品，近期正式於台灣開賣，宏碁亞太營運總部暨台灣區總經理侯知遠表示：「年底前將至少推出16款產品，以完整的產品布局，以及尊榮ConceptD Service+服務，讓創作者能夠發揮創意進行創作而無後顧之憂。」

ConceptD 500桌上型電腦與顯示器，以白色消光外殼、滑順曲線及獨有木紋飾板，展現極簡風格的設計。圖／宏碁提供 分享 facebook

ConceptD全系列主打強大圖像處理能力以及Delta E值2以下的真實色彩顯示，首波推出ConceptD 7筆記型電腦2款、ConceptD 500桌上型電腦2款及ConceptD CP3271K、ConceptD CP7271K螢幕共6款產品，目前正於線上Acer Store及PChome 24h購物ConceptD旗艦館熱賣中。其中筆電及桌機隨貨附贈包括微軟中文Office 2019家用版與訊連科技創意導演365共近萬元軟體，全系列更享有四大ConceptD Service+尊榮加成服務，包括：上網登錄註冊後保固延長一年、專業諮詢專線、尊榮預約送修服務，以及Delta E真實色彩校色保固等。不只滿足創作者高標準的硬體規格需求，更貼心提供實用軟體與售後服務。