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海瑞溫斯頓話題表款來台 極致工藝誘藏家賞表

2019-10-14 20:04聯合報 記者曾智緯／台北即時報導

來自紐約的高級珠寶腕表品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）在今年5月時曝光多款的全新腕表作品，其中包括了打破製作工藝的「史詩陀飛輪第10號」、以及和製作鋼筆起家的中村屋（Nakaya）合作的限量腕表等，都來台展出至10月底為止。

不只在高級珠寶領域佔有一席之地，海瑞溫斯頓在製表業同樣受到矚目，像是今年在集團表展（Time To Move）時就推出了史無前例，搭載4顆陀飛輪的表款，品牌也透露自從這只史詩陀飛輪10號腕表曝光後，就接到不少藏家的詢問。最有看頭的就是，海瑞溫斯頓讓這款表採用了皆為36秒陀飛輪，還要讓這4枚複雜裝置同一方向、時間轉動，堪稱是製表上的奇蹟。其次，為了要完整呈現這樣的機芯結構，還使用了製作難度高的箱型藍寶石水晶玻璃表鏡，凸顯其特別之處，但也因為如此，不論是採用白金或玫瑰金的版本，都只能生產10只。

另外，此次來台展出最不能錯過的還有為了紀念系列推出20周年而設的第五大道Avenue Classic系列腕表，延續了靈感來自紐約旗艦店的經典造型，但珍珠母貝表盤以染繪的方式，來呈現出從深夜迎來黎明時的魔幻時刻。同時搭配了海瑞溫斯頓的各項招牌鑲嵌工藝，把藍寶石、鑽石、紫色藍寶石融入設計中，展現了高級珠寶與腕表製作的技巧。而在Midnight系列還備有與日本中村屋（Nakaya）聯手合作的限量表款，在表盤上以螺鈿、蒔金繪等和漆器技巧重現旗艦店的拱門意象，並搭配了中村屋引以自豪的同款鋼筆一同販售。

除了有日本傳統工藝加持，海瑞溫斯頓還從風靡拜占庭時期的馬賽克壁貼取材，創造出卓時Premier系列Pecious Micromosaic系列表款。每一只都由義大利工匠全手工的方式拼貼組合出表盤的複雜圖案，並經過細膩打磨才能完成「微型馬賽克」，一樣結合了品牌的鑽石鑲嵌點綴，使人折服於海瑞溫斯頓的藝術創意。

海瑞溫斯頓第五大道Avenue Classic系列20周年紀念腕表，18K白金表...
海瑞溫斯頓第五大道Avenue Classic系列20周年紀念腕表，18K白金表殼、表鍊，限量20只，約361萬元。圖／摘自Harry Winston官網
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海瑞溫斯頓史詩陀飛輪Histoire de Tourbillon 10 號腕表，...
海瑞溫斯頓史詩陀飛輪Histoire de Tourbillon 10 號腕表，18K玫瑰金表殼，限量10只，約2,600萬元。圖／Harry Winston提供
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為了與設計相匹配，工匠使用被切割成極其細小特殊形狀的玻璃，鑲嵌出卓時Premie...
為了與設計相匹配，工匠使用被切割成極其細小特殊形狀的玻璃，鑲嵌出卓時Premier系列Pecious Micromosaic系列表款的表盤底座。圖／摘自Harry Winston facebook
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海瑞溫斯頓Midnight™系列Yozora腕表，18K白金表殼，限量10組，約...
海瑞溫斯頓Midnight™系列Yozora腕表，18K白金表殼，限量10組，約250萬元。圖／Harry Winston提供
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海瑞溫斯頓Premier卓時系列Precious Peacock腕表，18K玫瑰金表殼，限量30只，約171萬5,000元。圖／Harry Winston提供
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