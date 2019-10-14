SEIKO聯手人氣潮牌推限量腕表 網「這也太生火了」
SEIKO是最懂得抓住消費者心態的品牌之一，先前為了紀念鋼彈問世40年，而推出了三款限量聯名表，就已讓表迷荷包大失血。今天更是直接公布與日本殿堂級潮牌mastermind JAPAN合作，打造全新的限量腕表，讓網友看了消息直呼「這也太生火了！」
對於日本流行稍有涉獵的人就會知道mastermind JAPAN的地位與影響力，SEIKO就以Astron Revolution Line表款為基礎，加入mastermind JAPAN的幾項招牌特色。第一個是通體的黑色，從表盤、表鍊以及表圈都是mastermind JAPAN的暗黑美學再現，其次是在12點鐘方向，除了「SEIKO」與「mastermind」的Logo之外，還有黑色骷髏頭的裝飾，說明了這是聯名系列表款。而且底蓋上，還印製了Astron系列的地球標誌結合mastermind JAPAN的骷髏頭設計，讓時尚迷徹底的感受到品牌的經典風格。
不過，SEIKO的用心可不僅如此，這是一只可調切換雙時區的表款，所以在刻有世界時區的表圈上，特意以「JPN」來取代常見的「TYO（東京）」，也是為了呼應合作的品牌名稱。而且不只有好看的外型，還具備了強大的實用功能，包括搭載了SEIKO最新研發的電波接收器，每日兩次會自動接受GPS衛星電波來校正時間。根據官網的消息指出，最快這只聯名腕表，將於10月26日開賣，限量150只。
留言