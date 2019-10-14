SEIKO聯手人氣潮牌推限量腕表 網「這也太生火了」

2019-10-14 19:44 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北即時報導



SEIKO是最懂得抓住消費者心態的品牌之一，先前為了紀念鋼彈問世40年，而推出了三款限量聯名表，就已讓表迷荷包大失血。今天更是直接公布與日本殿堂級潮牌mastermind JAPAN合作，打造全新的限量腕表，讓網友看了消息直呼「這也太生火了！」

對於日本流行稍有涉獵的人就會知道mastermind JAPAN的地位與影響力，SEIKO就以Astron Revolution Line表款為基礎，加入mastermind JAPAN的幾項招牌特色。第一個是通體的黑色，從表盤、表鍊以及表圈都是mastermind JAPAN的暗黑美學再現，其次是在12點鐘方向，除了「SEIKO」與「mastermind」的Logo之外，還有黑色骷髏頭的裝飾，說明了這是聯名系列表款。而且底蓋上，還印製了Astron系列的地球標誌結合mastermind JAPAN的骷髏頭設計，讓時尚迷徹底的感受到品牌的經典風格。