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2020京都大阪米其林指南 大阪柏屋及太庵連10年拿三星

2019-10-14 18:48聯合報 記者魏妤庭／即時報導

日本是台灣人最喜歡的旅遊國家之一，2020版的京都大阪米其林近期公布，京都有106家餐廳摘星，8間拿下三星榮耀，這之中有2家新進榜餐廳。大阪則是有98家餐廳摘星，包含3家三星餐廳，其中柏屋及太庵已連續10年奪得三星，若是近期有想要到大阪或京都旅遊的民眾，可參考來趟摘星之旅。

2020京都大阪米其林指南近日公布，京都共有106家餐廳摘星，三星8家、二星餐廳則有22家，一星餐廳有78家。其中，祇園さゝ木與前田初次奪得三星，祇園さゝ木以磚窯烤創作原創料理為主，前田以傳統料理手法做出時令料理。另ビーニ、東山吉寿、いと、釜座長島、京料理藤本、押小路岡田、ヴェーナ、鮨樂味等8家餐廳首度進榜。

大阪的三星餐廳有3家，其中柏屋及太庵已經連續10年拿下三星榮耀，另有16家餐廳維持二星，79家餐廳奪下一星。一星部分有10家餐廳新入選，包含シーフ、Hatsu、イル・チェントリーノ、にしの、御料理堀川、昇六、鮨村上二郎、寿し おおはた、天ぷら花筐與照屋等。

除了摘星名單外，此次2020京都大阪米其林指南也公布了必比登推介餐廳，京都100家上榜名單中，有21家餐廳新入榜。大阪111家入榜餐廳中，有16家新入選，料理種類相當多元，橫跨居酒屋、蕎麥麵、鐵板燒、串燒、拉麵、義式料理、西班牙料理、中華料理、法式料理，值得注意的是，這次首次有印度料理入選，顯示出日本美食文化多樣性的一面。

日本大阪餐廳柏屋已經連續10年拿下三星榮耀。圖／摘自柏屋官網
日本大阪餐廳柏屋已經連續10年拿下三星榮耀。圖／摘自柏屋官網
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京都新三星餐廳祇園 さゝ木的菜肴。圖／摘自祇園 さゝ木官網
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大阪京都米其林

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