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Berluti冬裝助攻！連晨翔造型帥出新高度

2019-10-14 18:36聯合報 記者曾智緯／台北即時報導

選對造型真的很重要，特別對男星而言，身上能配戴的裝飾品不多，只能靠服裝來加持。近期加盟成為華納音樂旗下藝人的連晨翔就做了最佳示範；而中國超模趙磊在跑趴時，也不忘挑選帥氣西裝造型現身，為自己的魅力加分。

前男團成員的連晨翔雖然近期因為戀情而倍受各界矚目，不過重心出發的他，日前出席自己加盟華納音樂記者會時，一身寶藍色的時髦穿搭，讓粉絲表示「又帥出了新高度」，說明了選對造型，絕對能讓人帥度加倍。當時，連晨翔身穿Berluti冬季系列的大理石紋藍色真絲襯衫呈現自身時尚品味，斑斕的藍色襯衫靈感來自於品牌義大利工坊Patina 古法染色大理石桌，搭配了喀什米爾羊毛藍色大衣與Stellar Edge金屬皮革休閒鞋流露出眾氣質。也穿出了品牌藝術總監Kris Van Assche為Berluti定調的精神，因此還一度轉發這系列照片於個人的instagram動態中。

而在伸展台上打滾多年的中國超模趙磊亦懂得如何透過造型來增加魅力，先前他受寶格麗邀請參加新腕表上市派對時，就選了dunhill秋冬系列條紋雙排扣西裝出席。本來就是衣架子的趙磊內搭白色高領休閒服，在dunhill合宜的服裝剪裁下，舉手投足之間展現瀟灑風範，彷彿就像是拍時尚大片一般。

連晨翔身穿Berluti冬季系列服飾，現身加盟華納音樂記者會。圖／Berluti...
連晨翔身穿Berluti冬季系列服飾，現身加盟華納音樂記者會。圖／Berluti提供
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Berluti Stellar Edge金屬皮革休閒鞋52,000元。圖／Ber...
Berluti Stellar Edge金屬皮革休閒鞋52,000元。圖／Berluti提供
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連晨翔身穿Berluti冬季系列服飾，現身加盟華納音樂記者會。圖／Berluti...
連晨翔身穿Berluti冬季系列服飾，現身加盟華納音樂記者會。圖／Berluti提供
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Berluti喀什米爾羊毛藍色大衣22萬4,000元。圖／Berluti提供
Berluti喀什米爾羊毛藍色大衣22萬4,000元。圖／Berluti提供
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Berluti大理石紋藍色真絲襯衫34,500元。圖／Berluti提供
Berluti大理石紋藍色真絲襯衫34,500元。圖／Berluti提供
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中國超模趙磊身穿dunhill秋冬系列條紋雙排扣西裝出席時尚活動。圖／摘自微博
中國超模趙磊身穿dunhill秋冬系列條紋雙排扣西裝出席時尚活動。圖／摘自微博
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中國超模趙磊身穿dunhill秋冬系列條紋雙排扣西裝出席時尚活動。圖／摘自微博
中國超模趙磊身穿dunhill秋冬系列條紋雙排扣西裝出席時尚活動。圖／摘自微博
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連晨翔身穿Berluti冬季系列服飾，現身加盟華納音樂記者會。圖／Berluti...
連晨翔身穿Berluti冬季系列服飾，現身加盟華納音樂記者會。圖／Berluti提供
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