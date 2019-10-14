Berluti冬裝助攻！連晨翔造型帥出新高度

2019-10-14 18:36 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北即時報導



選對造型真的很重要，特別對男星而言，身上能配戴的裝飾品不多，只能靠服裝來加持。近期加盟成為華納音樂旗下藝人的連晨翔就做了最佳示範；而中國超模趙磊在跑趴時，也不忘挑選帥氣西裝造型現身，為自己的魅力加分。

前男團成員的連晨翔雖然近期因為戀情而倍受各界矚目，不過重心出發的他，日前出席自己加盟華納音樂記者會時，一身寶藍色的時髦穿搭，讓粉絲表示「又帥出了新高度」，說明了選對造型，絕對能讓人帥度加倍。當時，連晨翔身穿Berluti冬季系列的大理石紋藍色真絲襯衫呈現自身時尚品味，斑斕的藍色襯衫靈感來自於品牌義大利工坊Patina 古法染色大理石桌，搭配了喀什米爾羊毛藍色大衣與Stellar Edge金屬皮革休閒鞋流露出眾氣質。也穿出了品牌藝術總監Kris Van Assche為Berluti定調的精神，因此還一度轉發這系列照片於個人的instagram動態中。