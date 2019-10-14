Max & Co.名牌包只賣2千！禮客周年慶滿額再抽郵輪遊

2019-10-14 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ／台北即時報導



不讓百貨周年慶專美於前，主打「都會型」的禮客Outlet內湖及公館店，也將於10月18日起，舉辦周年慶促銷檔期，今年不但回饋天數較往年延長，滿額門檻也比去年降低，同時館內名品下殺2折起、還有逾百款人氣最夯的「網紅鞋」下殺2,000元有找，信用卡刷卡滿額再抽「麗星郵輪石垣島假期3天雙人遊」。

近年來，由於購物型態轉變，以及娛樂休閒業種崛起，台灣Outlet市場呈現逆勢成長。多在都會市區展店的禮客Outlet，今年到9月為止，全館業績有5%成長，為延續這氣勢，業者也在周年慶加強促銷火力。

禮客Outlet內湖1.2館及公館店周年慶從10月18日到11月4日，內湖店首10日祭出單筆滿5,000元送500元、公館店更是破天荒祭出單筆滿3,000元送300元，滿額門檻較去年還低。此外，10月28日到11月4日內湖店及公館店單筆滿6,000元送300元，也是首度的加碼回饋。

商品優惠部分，內湖店有Givenchy鉚釘時尚肩背手拿兩用包，原價78,800元，3折價只要23,640元；Max & Co.都會風格手提肩背兩用包，原價10,100元，2折特價2,020元。

另外，搶攻年輕族群荷包，內湖店攜手ROOTS推出獨家限量商品3折起，像是最受歡迎的「男女經典LOGO帽T」原價4,080元，特價2,448元；而人腳一雙的「老爹鞋」，內湖店也有Puma男款CELL VENOM復古老爹鞋，原價3,680元，特價2,590元。