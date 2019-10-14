近距離看煙火迎接2020 WILDWOOD跨年派對早鳥9折

2019-10-14 18:25 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ／即時報導



再過2個多月就要邁入2020年，想要在欣賞絢麗煙火之中跨年，米其林餐盤推薦餐廳WILDWOOD原木燒烤餐廳於12月31日晚上9點半推出絢麗微醺跨年派對，提供美味餐點及酒飲，可享有8款鹹甜點及跨年特調，每人1,650元起，若是11月底前預約，還可享有早鳥9折優惠。

米其林餐盤推薦餐廳WILDWOOD原木燒烤餐廳位於新光三越信義新天地A9的4樓，擁有絕佳視野可觀賞台北101的煙火秀，尤其是戶外露台空間，更是讓人能享受到近距離欣賞煙火的樂趣。

看準每年跨年人潮商機，WILDWOOD原木燒烤餐廳於12月31日晚上9點半到隔天的凌晨3點推出絢麗微醺跨年派對活動，依照不同位置有不同票價，景觀露台站票每人1,650元，可享用8款小點心、跨年特調。戶外每桌8到10人景觀座席27,500元，含有8款鹹甜小點無限，還有2瓶香檳。每桌10~12人鳥籠造型座席55,000元，含8款鹹甜點無限、2瓶香檳及精選品牌烈酒。

WILDWOOD原木燒烤餐廳表示，若是即日起到11月30日前訂位，並且全額付清，就可享有早鳥9折優惠。此外，活動現場還有DJ伴隨歡樂倒數，可與三五好友一起，開心迎接新的一年到來，留下美好難忘回憶。

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