小7玩食趣！「白白日記」杯緣子萌翻全場

2019-10-14 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ／台北即時報導



西洋萬聖節來臨，喜愛搞怪的你準備好了嗎？7-ELEVEN獨家引進多款節慶限定商品，包括高人氣的「白白日記搞怪SHOW杯緣子」、「三麗鷗萬聖節水果軟糖桶」及「小熊維尼系列棉花糖」等，成功引領話題性。

全新「白白日記搞怪SHOW杯緣子」兼具玩食樂趣，由知名插畫家白白日記設計，除了作為杯緣子使用外，也可當作桌面擺飾，無辜表情搭配搞怪造型，成功擄獲粉絲的心。適合多人分享的「三麗鷗萬聖節水果軟糖桶」，包裝提供萬聖節Kitty、蛋黃哥2種選擇，內含多種口味軟糖，限量3.3萬桶。

同步引進菲律賓超夯零食「ChocoMucho牛奶夾心BIG威化棒」、「ChocoMucho可可夾心BIG威化棒」，巨無霸巧克力棒視覺感十足，萬聖派對上多人分食增加趣味性。被譽為解酒神器的「森永彈珠汽水風味糖錠罐裝」外形小巧可愛，攜帶更便利。