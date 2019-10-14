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鋼鐵Ｖ媽咪徐若瑄號召 買菜捐零錢救罕病兒

2019-10-14 14:29聯合報 記者邱宜君／即時報導

在台灣有超過1萬五千個罕病家庭，因為疾病所導致的身體缺陷、外觀特異、發展遲緩，使罕病兒學習之路格外辛苦。罕病基金會今邀請人稱「鋼鐵Ｖ媽咪」的徐若瑄擔任公益大使，宣布罕病基金會和全聯佩樺圓夢社會福利基金會合作的「拉他一把 讓罕病兒更有力量」零錢捐活動正式開跑，呼籲民眾到全聯買菜之餘隨手捐零錢，募得款項將用以打造罕病兒的友善學習環境，讓罕病兒快樂學習趣。

罕病基金會董事李宗德表示，罕病基金會成立20年來，都是靠小額捐款支持，來自台灣愛心民眾五百、一千這樣小筆捐款，慢慢撐過這二十年，服務了無數罕病家庭。今年是第二年和全聯佩樺圓夢社會福利基金會合作，推出零錢捐計畫，款項將用於罕病家庭的學習培力計畫，包括合唱團、繪畫班等活動。

「一般人很難想像，這些活動對罕病病友的意義有多大。」李宗德說，曾聽過病友爸爸說，某次週六練唱不巧碰到颱風天，孩子最後還是冒著風雨去練唱，到場以後很感動的發現，所有人都來了。因為病友大多行動不便，出門一趟都很困難，更別說出門旅遊，所以週末例行的練唱、繪畫，就是他們的一週大事，可以和朋友聚在一起，吐吐苦水、分享學習經驗，對病友和家屬來說都是很重要的，身心靈都會得到很大的支持和幫助。

公益大使徐若瑄也現身記者會，陪伴多位罕病兒登台秀出自己的歌唱才藝和繪畫作品。徐若瑄表示，和罕病兒就像一般來孩子一樣，活潑可愛，充滿創造力和天份，值得更多支持和發揮，希望社會大眾不要小看零錢的力量，因爲愛心就是從角落開始累積。徐若瑄走下舞台，向記者會現場與會來賓、媒體、歌迷互動，幽默寒暄，在場的人都直接掏出口袋中的零錢，力挺罕病基金會。

「鋼鐵Ｖ媽咪」的徐若瑄擔任公益大使，宣布罕病基金會和全聯佩樺圓夢社會福利基金會合...
「鋼鐵Ｖ媽咪」的徐若瑄擔任公益大使，宣布罕病基金會和全聯佩樺圓夢社會福利基金會合作的「拉他一把 讓罕病兒更有力量」零錢捐活動正式開跑。記者邱宜君／攝影
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