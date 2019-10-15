雙11購物超殺秘技！達人教戰再抽愛瘋11

2019-10-15 00:00 文／ 黎詩彥



網購年度盛事雙11即將激戰開打，各家電商平台紛紛祭出優惠，炒熱全民買氣，從對岸淘寶、本土購物網站、民生用品、美妝、精品、旅遊、餐券、電信業者……，各類好康滲透生活各個面向。

▲年度最好買！網購年度盛事雙11即將激戰開打，各家電商祭出瘋狂折扣。 (圖片來源：123RF) 分享 facebook

還在糾結雙11要怎麼買才划算嗎？讓團購達人Ruby來傳授雙11搶貨密技！Ruby表示，「第一、要提早一個月做功課，先比價才能真的搶到便宜。第二、在雙11開戰之前，先把要買的東西放到購物車，雙11午夜12點時間一到，立刻結帳，千萬別到了當天才選購，否則喜歡的商品很容易被秒殺，銷售一空。第三、把握新品上架時間，許多店家為了提升銷售額，會趁雙11那天推出幾波新品，上架時間多為0點、9點、12點、18點、21點，消費者可以多上去逛。」

Ruby並提醒民眾，雖然雙11購物潮起源於淘寶，但近年來本土網購平台表現搶眼，端出來的優惠也很超值，建議民眾可上幾家平台多看多比較，當然，各家平台的官方優惠如：現金回饋、限時加碼……等，是一定要把握的！

▲團購達人建議民眾，雙11想要搶好康，要提早一個月做功課。 (圖片來源：Shutterstock) 分享 facebook

從每天要用的衛生紙，到年度旅遊的飯店機票，都可以趁著這一波折扣戰，買好買滿最實惠！聰明精算的小資族，當然要把錢花在刀口上，把握雙11來搶購一波，但若遇到口袋裡剛好沒現金，或是資金卡在半途中時，該怎麼辦？

別擔心，在聰明消費追求CP值的道路上，台新銀行與你攜手同行。台新銀行推出「豪禮1+1」信貸限時優惠，超優惠利率1.11%起，還有機會抽中iPhone 11 Pro，讓消費者不僅在雙11全民狂歡購物節買到賺到，還可望利上加利，把最新款手機帶回家！

▲台新銀行推出信貸限時優惠，雙11搶便宜，還有機會把iPhone 11 Pro帶回家！ (圖／謝雯琳 攝) 分享 facebook

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