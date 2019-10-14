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酷航榮獲最佳低成本航空 與客同慶票價1,688起

2019-10-14 11:13經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

酷航榮獲第30屆 TTG Asia 旅遊大賞「2019 亞太最佳低成本航空」獎項，這是酷航自 2011 年成立以來首度拔得頭籌。TTG Asia 為亞太地區首屈一指的旅遊媒體，每年廣邀資深旅遊業者以及讀者票選最佳航空公司、飯店、旅行社等，再加入各家公司的全球發展規模以及顧客喜好度等條件進行評比，為亞洲旅遊產業的首要指標之一。

對於獲頒此項殊榮，酷航執行長李立興表示，非常榮幸以及開心可以獲此獎項，隨著酷航在全球不斷拓展，對於提升旅客的服務會更加不遺餘力，盼提供所有乘客超越期待的體驗。酷航也預計在 2020 年底結束前新增九個新航點，持續以經濟實惠的票價，給予顧客更多的選擇。

為了感謝所有支持酷航的旅客，並一起分享此份喜悅，酷航繼上月底取消每段240元手續費後，本（10）月15-16日緊接著推出週二閃人促銷，飛往日本東京、大阪、札幌單程含稅最低只要1,688元起，高雄台北皆可出發，趁者明年東京奧運即將展開的大旺季前，再衝一次日本。還有首爾單程含稅2,088元起，以及澳洲四大城黃金海岸、柏斯、墨爾本、雪梨，經濟艙單程含稅最低4,588元起、酷航 Plus 1萬3,388元起，把握2019的尾巴，用酷航的超值票價，飛往酷航超過30個航點，來趟犒賞自己的年末輕旅行吧。

酷航說，即將在下週二 （10月22日） 起自新加坡樟宜機場第二航廈 (T2) 搬遷至第一航廈 (T1)，在新加坡樟宜機場擴建計畫時，即持續與酷航合作，致力於提供順暢、無縫之旅客體驗。在過去五年，新加坡樟宜機場持續進行第一航廈的升級，以提升一航的乘客服務量，目前於出境大廳已可看到中央的暢快通行（FAST）區域，其中包括自助報到機與自助行李託運機，入境樓層也與星耀樟宜相連，且增設兩個大型行李軌道，未來搭乘酷航旅客在出入境時都將更加便利。

酷航「飛常酷促銷」，促銷頁面：https://www.flyscoot.com/zhtw/promotions/tw-gtg，促銷期間：2019 年 10 月 15 日 07:00 至 2019 年 10 月 16 日 23:59，旅遊期間：最晚至 2020 年 03 月 28 日

為了感謝所有支持酷航的旅客，酷航繼上月底取消每段240元手續費後，本（10）月1...
為了感謝所有支持酷航的旅客，酷航繼上月底取消每段240元手續費後，本（10）月15-16日緊接著推出週二閃人促銷，飛往日本東京、大阪、札幌單程含稅最低只要1,688元起，高雄台北皆可出發。　圖／酷航提供
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