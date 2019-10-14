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中職／林岳平接任獅隊教頭 蘇泰安：他勇於承擔

百年德國品牌發明 一罐萬用的純天然清潔磚

2019-10-14 11:39聯合新聞網 有.設計 uDesign

圖／Bio-mex團隊團供。
圖／Bio-mex團隊團供。
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居家換季時刻到！汰舊換新的過程中你總是一派輕鬆？還是蓬頭垢面！各式物件光是去除表面積藏的灰塵汙垢就耗費不少時間，德國Bio-mex團隊推出「德國Bio-mex潔淨擦擦組」訴求一罐萬用的純天然清潔產品，即日起於FlyingV募資平台推出各項早鳥優惠，用$1280(2+1超值組)的價格輕鬆換季。

如何有效、安全且全面地去除生活上的汙垢，是消費者最關心的議題。德國Bio-mex團隊推出「德國Bio-mex潔淨擦擦組」訴求一罐萬用的純天然清潔品，可輕鬆除去廚房油汙、浴室水垢、窗戶玻璃等日常生活髒汙，適用範圍極廣。使用100%天然成分製成固態白泥，不同於一般液體清潔劑容易產生的噴濺問題，經高溫烘焙去除多餘水分、手工製成的特殊白泥質地，搭配海綿沾取、塗抹於髒污表面後擦拭乾淨，針對局部範圍使用更方便省力；同時，固態製成也延長了產品本身效期，未開封可達10年保存期限，減少不必要的資源浪費。

圖／Bio-mex團隊團供。
圖／Bio-mex團隊團供。
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天然無毒、環保且萬用的特性，讓家中有孩子、寵物或肌膚敏感的使用者能安心使用，清潔過程不會散發刺鼻化學氣味，不必擔心孩子、寵物誤食等安全問題。經歐盟認證的百年德國品牌，也讓消費者在換季清潔多一個守護家人與地球的好選擇。詳情請至 FlyingV官網查詢。

德國換季寵物

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