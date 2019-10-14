親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

iPhone 11系列拍攝密技 旅遊攝影達人不藏私分享

2019-10-14 00:22聯合報 記者黃筱晴／即時報導

iPhone 11系列新增了超廣角鏡頭、夜拍模式，讓iPhone拍照變得更簡單、更神奇了，再加上iOS 13全新的相片編輯器及人像功能，都讓拍出好照片不需再靠其他App幫忙，一機在手就把強大的攝影運算技術掌握手中。記者這次特別與替旅遊指南《孤獨星球Lonely Planet》拍過無數照片的Shouya宋修亞一同走訪九份、金瓜石，分享他個人的拍攝訣竅，以及如何利用內建的照片編輯功能把照片調整得更專業。

超廣角鏡頭場景百搭

iPhone 11系列新增的超廣角鏡頭，幾乎什麼場景、主題都很適合使用，出外踏青必拍的壯闊風景照、建築物全景、拍個人照展現好比例，甚至多人團體照，有了超廣角都非常實用。一開始若不會抓拍攝比例，可先把九宮格格線設定打開，水平線對準第二條橫線，拍攝主體則可以放在左下或右下交叉點上，而非對齊正中央，拍出的構圖就會變得更活潑不死板。另外，也可以預先開啟相機設定中的「觀景窗外擷取照片」，即使一開始只用廣角鏡頭拍攝，30天內也可以重新編輯修正，將觀景窗周圍的構圖放回照片中，讓修圖更有彈性。

用原況照片掌握流動畫面

從iOS 9就出現的原況照片，其實以前常被視為有點雞肋又很佔儲存空間的功能，但透過這個能記錄按下快門前後1.5秒動態的設定，就能讓人人都輕鬆拍出「長時間曝光」效果的照片，運用在拍攝自然水流、夜景車流、煙火超方便。使用者只要拍攝並開啟「原況照片」，按著照片向上一滑就能看見預設的「效果」，包括循環播放、來回播放，以及長時間曝光。拍攝後可隨時切換不同效果，自動編輯成一小段趣味影片，或是以往專業相機才能拍下的流動光影，彈指完成。

人像模式加入更多後製選擇

想要拍出主體清晰、背景虛化的專業級人像照片，透過iPhone 11系列拍攝，發現效果竟然變得更自然細緻！進化的原因之一，就是搭載了新一代SmartHDR，透過人工智慧分析畫面中的主角與背景，分別調校，進而保留更多拍攝畫面細節。現在不僅能微調每種人像光線效果強度，也可以在拍攝當下或拍攝後隨時按下「f」圖示調整光圈變化，人像效果甚至還能套用在寵物上。而新增的「高色調黑白效果」，Shouya則推薦可以用在拍攝有雜亂場景的照片，像是永遠都擠滿人的九份老街，就可以拍出凸顯主題人物的意境照。

最愛濾鏡不藏私分享

這次iOS 13還有個更明顯的升級，就是更強大的相片編輯功能，新增了包括自然飽和度、白平衡、銳化、畫質、雜點消除、暈邊以及透視修正等編輯工具，並可針對各種調整工具以及濾鏡微調效果強度，甚至連影片編輯也支援。Shouya表示，旅行照他最愛使用「增艷」功能進行調整，往左調就可以顯示更多照片細節，「對比」也會稍微往右調一些；另外，也常透過調整飽和度、自然飽和度、清晰度來增加畫面的戲劇張力，而色調、色溫的調整，則是可以讓照片看起來更像是眼睛所見的顏色。如果記不住到底要怎麼調整也沒關係，蘋果其實也準備好了「自動」模式，一鍵就可以幫使用者自動調好各種設定。另外，Shouya最愛用的濾鏡則是「戲劇」，風景則推薦套用「鮮豔」。

朋友出遊共享照片靠這招

三五好友出遊，除了把照片上傳社群軟體之外，還可以透過創建共享相簿，讓所有人隨時讓分享與檢視各自拍下的照片。先確定iCloud設定中的「共享的相簿」選項已打開，然後在照片->相簿->共享相簿->顯示全部->編輯，點選左上角的「+」創建共享相簿，取個相簿名稱，在「下一步」裡添加要共享的聯絡人就可以了。

iPhone 11系列搭載了新一代SmartHDR，光線、散景效果更自然細緻。記...
iPhone 11系列搭載了新一代SmartHDR，光線、散景效果更自然細緻。記者黃筱晴／攝影
分享
原況照片可讓人輕鬆拍出專業級長時間曝光效果的瀑布照。記者黃筱晴／攝影
原況照片可讓人輕鬆拍出專業級長時間曝光效果的瀑布照。記者黃筱晴／攝影
分享
原況照片往上一滑，循環播放、來回播放，以及長時間曝光效果任你選。記者黃筱晴／攝影
原況照片往上一滑，循環播放、來回播放，以及長時間曝光效果任你選。記者黃筱晴／攝影
分享
人像模式現在可微調每種人像光線效果強度，也可按下「f」圖示調整光圈變化。記者黃筱...
人像模式現在可微調每種人像光線效果強度，也可按下「f」圖示調整光圈變化。記者黃筱晴／攝影
分享
新增的「高色調黑白效果」，特別適合用在有雜亂場景的照片，可凸顯主題人物。圖／宋修...
新增的「高色調黑白效果」，特別適合用在有雜亂場景的照片，可凸顯主題人物。圖／宋修亞提供
分享
iOS 13升級了更強大的相片編輯功能，但也準備好「自動」模式，一鍵幫使用者自動...
iOS 13升級了更強大的相片編輯功能，但也準備好「自動」模式，一鍵幫使用者自動調好各種設定。記者黃筱晴／攝影
分享
人像模式現在也可套用在動物上。圖／宋修亞提供
人像模式現在也可套用在動物上。圖／宋修亞提供
分享
一大群好友相約出遊，最適合用「共享的相簿」功能各自新增想要分享的照片。記者黃筱晴...
一大群好友相約出遊，最適合用「共享的相簿」功能各自新增想要分享的照片。記者黃筱晴／攝影
分享
加入了超廣角鏡頭的iPhone 11系列，壯闊風景照輕鬆入手。記者黃筱晴／攝影
加入了超廣角鏡頭的iPhone 11系列，壯闊風景照輕鬆入手。記者黃筱晴／攝影
分享
iPhone 11系列的夜景模式效果也相當令人驚艷。圖／宋修亞提供
iPhone 11系列的夜景模式效果也相當令人驚艷。圖／宋修亞提供
分享

九份寵物

相關新聞

仙氣逼人！林莉婚紗最新高訂「天使系列」夢幻登場

2019-10-13 19:10

魚料理星級廚神來了！馬賽三星米其林主廚客座高雄

2019-10-13 16:53

連工作人員都無法抗拒的電力！邱澤連3套西裝有夠帥氣

2019-10-13 16:21

線上旅展先開跑！加拿大航空台北飛北美 來回1.5萬有找

2019-10-13 14:17

攜手知名潮牌 le coq sportif全新聯名復古鞋超好搭

2019-10-13 13:44

秋日限定 老菜吃出鮮滋味

2019-10-13 13:33

瘋狂又前衛 獨一無二摘星宴

2019-10-13 13:33

當季食材入菜 品嘗慢活時光

2019-10-13 13:33

三星推4新款洗衣機 節能智慧注入 還有芳香、殺菌功能

2019-10-13 12:53

連假收心搶優惠 台星299吃到飽 遠傳再加碼SOGO禮券

2019-10-13 11:30

華航美加機票快閃最後優惠 桃園飛洛杉磯1萬元有找

2019-10-13 11:12

颱風影響日本交通 國泰6航班延飛

2019-10-13 10:30

颱風襲日後 華航今恢復6航班1航班延遲

2019-10-13 09:26

亞洲最古色古香的美麗城鎮 泰國普吉島入列

2019-10-12 21:26

唐老鴨變身布袋戲偶 偶師：布袋戲是新潮文化

2019-10-12 21:12

哈吉貝襲日 國泰6航班異動

2019-10-12 20:11

maje和Stuart Weitzman 春夏新款奔向繽紛大海的懷抱

2019-10-12 19:33

影／台北時裝週 柯文哲偕夫人靚裝登場

2019-10-12 18:56

沿途看打擊樂、魔術表演！首爾「公演觀光巴士」上路

2019-10-12 17:58

生活工場限時優惠！擴香、水瓶等日常小物加10元多一件

2019-10-12 15:15

連假開工前敷面膜！屈臣氏面膜特價、2件6折快買一波

2019-10-12 15:08

「超商減肥法」必吃！即食雞胸肉清爽低脂 配沙拉更棒

2019-10-12 14:18

和泰車RAV4 SUV霸主升級標配

2019-10-12 13:16

中華ZINGER 改款挑戰同級距第1

2019-10-12 13:16

栢麗廳超人氣 最高紀錄9家百貨在搶

2019-10-12 13:16

英式？簡約？美麗杯具決定你的下午茶風格

2019-10-12 13:01

百貨公司金雞母 Buffet熱戰再起

2019-10-12 13:01

郭雪芙巴黎曬絕版DELVAUX手袋 春夏推街頭藝術新款

2019-10-12 12:43

楊冪鉛筆腿配FENDI Peekaboo 李聖經輕鬆搭好迷人

2019-10-12 11:06

哈吉貝颱風襲日！東京迪士尼、大阪環球影城12日停業

2019-10-11 19:41

敦南誠品倒數計時 張鈞甯、連俞涵拍下最愛的書店角落

2019-10-11 18:15

周裕穎點垃圾成金 台北時裝周發表LUXXURY GODBAGE

2019-10-11 17:54

連假百貨人潮洶湧 這家周年慶創下單日業績新高

2019-10-11 17:22

傳統超市成網美打卡點 日本超市改造王讓全聯華麗變身

2019-10-11 17:17

張鈞甯雪白美腿讓人心跳漏拍 和侯佩岑都搭LOEWE新款

2019-10-11 16:58

辣椒螃蟹79折、帝王蟹66折！「珍寶」品秋蟹正逢時

2019-10-11 16:25

「最強美少女」木村光希代言！保養水潤嘟唇就靠它

2019-10-11 16:10

台北101觀景台史上最低價國人超捧場 人潮一路排到空橋

2019-10-11 16:03

台灣買更划算！樂天市場「日本3C家電」周年慶狂省萬元

2019-10-11 15:41
看更多

熱門文章

叫病人「死死卡快活」？小護士菜台語 氣死人更笑死人

2019-10-13 10:00

健康相談室／中風放血救命？別貿然嘗試

2019-10-13 13:30

CP值超高！僑胞回台 最重要是做這件事

2019-10-13 08:00

收假了！北台灣明起變天 降雨率提高天氣轉涼

2019-10-13 17:13

外送員之死…呂秋遠一語點破「承攬」關係的真相

2019-10-13 13:05

驚覺4個月珍奶開銷夠買泰國來回機票 大馬女戒奶大作戰 結果…

2019-10-13 13:47

愈喜歡你、愈裝冷淡的4大星座 水瓶會慌張、摩羯奪冠

2019-10-13 20:31

收假訂不到車票北返？高鐵宣布午晚加開2班全車自由座

2019-10-13 09:32

走快走慢有差！ 中年步伐見老化程度

2019-10-13 17:33

買車有「眉角」 照中市法制局這樣做才有保障

2019-10-13 14:20

影／雙十連假最後一天 千輛車湧入合歡山

2019-10-13 15:24

國道午後恐現車潮 地雷路段要花三倍時間通過

2019-10-13 09:29

不斷更新／國1北上員林二起車禍不到10公尺

2019-10-13 14:39

魚油可治重症創傷 但恢復進食即回歸正常飲食

2019-10-13 18:10

61年最強颱哈吉貝侵襲！各大航班異動資訊懶人包

2019-10-13 11:00

法律畢業生求職難 平均半年才有工作

2019-10-13 13:11

外送員之死…勞動部年底祭新制 防「假承攬真雇傭」

2019-10-13 22:11

當心眼藥水愈點愈糟 食藥署提醒這5點

2019-10-13 10:42

東北風將增強 開工日北部、東北部偏涼有雨

2019-10-13 09:23

【心情點滴】鄒惠蓉／兒子的勸告

2019-10-13 06:00

太魯閣國慶連假垃圾滿地 台灣高山嘉明湖也有相同問題

2019-10-13 12:49

華航美加機票快閃最後優惠 桃園飛洛杉磯1萬元有找

2019-10-13 11:12

心血管疾病倖存者 養狗可助延壽

2019-10-13 15:48

【旅行點滴】林思妙／我在東北追火車

2019-10-13 06:00

【弄孫之樂】洪彩鑾／小太陽的拍拍手

2019-10-13 06:00

登革熱台中現首例 病毒疑似來自北市輕熟女

2019-10-13 16:22

林佳龍：上午10時前出門高CP 避開塞車潮國道免收費

2019-10-13 08:52

仙氣逼人！林莉婚紗最新高訂「天使系列」夢幻登場

2019-10-13 19:10

噴腋下止汗劑易得乳癌？國健署：證據不足

2019-10-13 11:36

掉髮危機重重 空氣汙染是元兇之一

2019-10-13 15:49

學非所用成主流？ 藝術學門、生命科學轉行最多

2019-10-13 13:14

線上旅展先開跑！加拿大航空台北飛北美 來回1.5萬有找

2019-10-13 14:17

新北樹林再增1例本土登革熱 3例都在坡內里菜園感染

2019-10-13 15:24

每日星座運勢／天蠍工作外在助力強　獲得實質突破

2019-10-14 00:00

連工作人員都無法抗拒的電力！邱澤連3套西裝有夠帥氣

2019-10-13 16:21

台中市今年首例本土登革熱 疑印度境外移入

2019-10-13 15:55

保健看過來／濕疹是異位性皮膚炎？檢視這4點

2019-10-13 13:25

國慶連假最後一天 劍湖山遊園人潮不減

2019-10-13 14:22

攜手知名潮牌 le coq sportif全新聯名復古鞋超好搭

2019-10-13 13:44

魚料理星級廚神來了！馬賽三星米其林主廚客座高雄

2019-10-13 16:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top