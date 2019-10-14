iPhone 11系列拍攝密技 旅遊攝影達人不藏私分享

2019-10-14 00:22 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ／即時報導



iPhone 11系列新增了超廣角鏡頭、夜拍模式，讓iPhone拍照變得更簡單、更神奇了，再加上iOS 13全新的相片編輯器及人像功能，都讓拍出好照片不需再靠其他App幫忙，一機在手就把強大的攝影運算技術掌握手中。記者這次特別與替旅遊指南《孤獨星球Lonely Planet》拍過無數照片的Shouya宋修亞一同走訪九份、金瓜石，分享他個人的拍攝訣竅，以及如何利用內建的照片編輯功能把照片調整得更專業。

超廣角鏡頭場景百搭

iPhone 11系列新增的超廣角鏡頭，幾乎什麼場景、主題都很適合使用，出外踏青必拍的壯闊風景照、建築物全景、拍個人照展現好比例，甚至多人團體照，有了超廣角都非常實用。一開始若不會抓拍攝比例，可先把九宮格格線設定打開，水平線對準第二條橫線，拍攝主體則可以放在左下或右下交叉點上，而非對齊正中央，拍出的構圖就會變得更活潑不死板。另外，也可以預先開啟相機設定中的「觀景窗外擷取照片」，即使一開始只用廣角鏡頭拍攝，30天內也可以重新編輯修正，將觀景窗周圍的構圖放回照片中，讓修圖更有彈性。

用原況照片掌握流動畫面

從iOS 9就出現的原況照片，其實以前常被視為有點雞肋又很佔儲存空間的功能，但透過這個能記錄按下快門前後1.5秒動態的設定，就能讓人人都輕鬆拍出「長時間曝光」效果的照片，運用在拍攝自然水流、夜景車流、煙火超方便。使用者只要拍攝並開啟「原況照片」，按著照片向上一滑就能看見預設的「效果」，包括循環播放、來回播放，以及長時間曝光。拍攝後可隨時切換不同效果，自動編輯成一小段趣味影片，或是以往專業相機才能拍下的流動光影，彈指完成。

人像模式加入更多後製選擇

想要拍出主體清晰、背景虛化的專業級人像照片，透過iPhone 11系列拍攝，發現效果竟然變得更自然細緻！進化的原因之一，就是搭載了新一代SmartHDR，透過人工智慧分析畫面中的主角與背景，分別調校，進而保留更多拍攝畫面細節。現在不僅能微調每種人像光線效果強度，也可以在拍攝當下或拍攝後隨時按下「f」圖示調整光圈變化，人像效果甚至還能套用在寵物上。而新增的「高色調黑白效果」，Shouya則推薦可以用在拍攝有雜亂場景的照片，像是永遠都擠滿人的九份老街，就可以拍出凸顯主題人物的意境照。

最愛濾鏡不藏私分享

這次iOS 13還有個更明顯的升級，就是更強大的相片編輯功能，新增了包括自然飽和度、白平衡、銳化、畫質、雜點消除、暈邊以及透視修正等編輯工具，並可針對各種調整工具以及濾鏡微調效果強度，甚至連影片編輯也支援。Shouya表示，旅行照他最愛使用「增艷」功能進行調整，往左調就可以顯示更多照片細節，「對比」也會稍微往右調一些；另外，也常透過調整飽和度、自然飽和度、清晰度來增加畫面的戲劇張力，而色調、色溫的調整，則是可以讓照片看起來更像是眼睛所見的顏色。如果記不住到底要怎麼調整也沒關係，蘋果其實也準備好了「自動」模式，一鍵就可以幫使用者自動調好各種設定。另外，Shouya最愛用的濾鏡則是「戲劇」，風景則推薦套用「鮮豔」。

朋友出遊共享照片靠這招