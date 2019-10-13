仙氣逼人！林莉婚紗最新高訂「天使系列」夢幻登場
2019-10-13 19:10
聯合報 記者吳曉涵
／即時報導
能穿上一件細緻精美的手工婚紗出嫁，應該是許多新娘最大的夢想，而浪漫的歐洲更是度蜜月或海外婚紗拍攝的首選地點，如果將兩者結合，會是什麼模樣呢？LinLi Boutique林莉婚紗最新高訂「天使系列」，將義大利教堂古堡、壁畫等文藝復興美學重點放在禮服上，透過材質的精選與手工堆砌的細節魅力，打造出宛如落入凡塵的天使look，旅遊勝地的文化之美配上細膩的手工訂製，可以說是一次滿足新娘兩種願望。
文藝復興時期的壁畫、雕塑，以及對於天使的形象描繪，是LinLi Boutique高訂「天使系列」的創作謬思，而文藝復興時期服裝流行像是極致繁複和高腰設計，多層次和大傘裙等，也刻畫出本系列主要輪廓。多套白紗和晚裝大量使用頂級鴕鳥羽，增添仙氣，可穿脫的羽毛層次披肩就像是拉斐爾筆下聖畫的天使再現。紅橙漸層的晚裝呈現天堂國度晚霞的光輝，手縫珠工漸層可是經過師傅耗時270小時一針一線所打造出的。
其他選色上則運用古舊苔綠（Antique Moss）、銀河藍（Galaxy Blue）、焦糖奶油（Butterscotch）、蔓越莓紅（Cranberry）等，給人一種永恆不過時的氛圍。而白紗系列為了呈現壁畫的斑駁歷史感，特別選用蕪菁甘藍（Rutabaga）米色調打造乳色光澤，珍珠及爪鑽則以手工交錯縫製，更有趣的，此系列每套禮服都以天使之名或聖經故事中的元素命名，顯得更為神聖。
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