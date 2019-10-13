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仙氣逼人！林莉婚紗最新高訂「天使系列」夢幻登場

2019-10-13 19:10聯合報 記者吳曉涵／即時報導

能穿上一件細緻精美的手工婚紗出嫁，應該是許多新娘最大的夢想，而浪漫的歐洲更是度蜜月或海外婚紗拍攝的首選地點，如果將兩者結合，會是什麼模樣呢？LinLi Boutique林莉婚紗最新高訂「天使系列」，將義大利教堂古堡、壁畫等文藝復興美學重點放在禮服上，透過材質的精選與手工堆砌的細節魅力，打造出宛如落入凡塵的天使look，旅遊勝地的文化之美配上細膩的手工訂製，可以說是一次滿足新娘兩種願望。

文藝復興時期的壁畫、雕塑，以及對於天使的形象描繪，是LinLi Boutique高訂「天使系列」的創作謬思，而文藝復興時期服裝流行像是極致繁複和高腰設計，多層次和大傘裙等，也刻畫出本系列主要輪廓。多套白紗和晚裝大量使用頂級鴕鳥羽，增添仙氣，可穿脫的羽毛層次披肩就像是拉斐爾筆下聖畫的天使再現。紅橙漸層的晚裝呈現天堂國度晚霞的光輝，手縫珠工漸層可是經過師傅耗時270小時一針一線所打造出的。

其他選色上則運用古舊苔綠（Antique Moss）、銀河藍（Galaxy Blue）、焦糖奶油（Butterscotch）、蔓越莓紅（Cranberry）等，給人一種永恆不過時的氛圍。而白紗系列為了呈現壁畫的斑駁歷史感，特別選用蕪菁甘藍（Rutabaga）米色調打造乳色光澤，珍珠及爪鑽則以手工交錯縫製，更有趣的，此系列每套禮服都以天使之名或聖經故事中的元素命名，顯得更為神聖。

「Gabriel 加百列」鮮活的花鳥圖案縝密靈動排列，珍珠搭配閃耀珠材配上背後比...
「Gabriel 加百列」鮮活的花鳥圖案縝密靈動排列，珍珠搭配閃耀珠材配上背後比翼雙飛細節，像是正上演的神話愛情故事。圖／LinLi Boutique提供
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「Ariel 亞列爾」不對稱斜肩剪裁，讓璀璨的細緻鑽條輕掛於肩上。點綴珍珠與爪鑽...
「Ariel 亞列爾」不對稱斜肩剪裁，讓璀璨的細緻鑽條輕掛於肩上。點綴珍珠與爪鑽，層疊抽縐大蓬紗裙刻畫出華麗的圓舞曲。圖／LinLi Boutique提供
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「Raphael拉斐爾」可穿脫的羽毛層次披肩展現文藝復興拉斐爾筆下聖畫的天使形象...
「Raphael拉斐爾」可穿脫的羽毛層次披肩展現文藝復興拉斐爾筆下聖畫的天使形象。圖／LinLi Boutique提供
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「Raphael拉斐爾」小魚尾和羽毛運用排列更凸顯女性身形之美。圖／LinLi ...
「Raphael拉斐爾」小魚尾和羽毛運用排列更凸顯女性身形之美。圖／LinLi Boutique提供
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紅橙漸層的晚裝「Eden伊甸」呈現天堂國度晚霞的光輝，手縫珠工漸層可是經過師傅耗...
紅橙漸層的晚裝「Eden伊甸」呈現天堂國度晚霞的光輝，手縫珠工漸層可是經過師傅耗時270小時一針一線所打造出的。圖／LinLi Boutique提供
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「Allegory寓言」的層次厚紗以立體放射性的剪裁成為裙擺，結合削肩深V透膚的上身貼合身形設計展現性感的力道。圖／LinLi Boutique提供
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「Lucifer路西法」拆卸式的飄逸紗裙讓禮服是褲裝也是晚裝，饒富變化。圖／Li...
「Lucifer路西法」拆卸式的飄逸紗裙讓禮服是褲裝也是晚裝，饒富變化。圖／LinLi Boutique提供
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「Uriel 巫列爾」輕巧透膚的上身流洩而下的繁複珠工線條，華美的拖擺輕盈的綻放著輕盈線條感羽毛與立體花飾。圖／LinLi Boutique提供
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「Seraph六翼」的飽滿進口鴕鳥羽毛遍佈於胸口延伸至卡肩袖，多層次不對稱的立體結構裙擺飄揚。圖／LinLi Boutique提供
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「Michael米迦勒」層層壓摺的劇烈澎湃裙型，利用色彩的漸層減低厚重感。裙擺至...
「Michael米迦勒」層層壓摺的劇烈澎湃裙型，利用色彩的漸層減低厚重感。裙擺至腰部彷彿午夜至黎明，每一層都經過精巧的設計層疊。圖／LinLi Boutique提供
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