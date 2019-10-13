仙氣逼人！林莉婚紗最新高訂「天使系列」夢幻登場

2019-10-13 19:10 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ／即時報導



能穿上一件細緻精美的手工婚紗出嫁，應該是許多新娘最大的夢想，而浪漫的歐洲更是度蜜月或海外婚紗拍攝的首選地點，如果將兩者結合，會是什麼模樣呢？LinLi Boutique林莉婚紗最新高訂「天使系列」，將義大利教堂古堡、壁畫等文藝復興美學重點放在禮服上，透過材質的精選與手工堆砌的細節魅力，打造出宛如落入凡塵的天使look，旅遊勝地的文化之美配上細膩的手工訂製，可以說是一次滿足新娘兩種願望。

文藝復興時期的壁畫、雕塑，以及對於天使的形象描繪，是LinLi Boutique高訂「天使系列」的創作謬思，而文藝復興時期服裝流行像是極致繁複和高腰設計，多層次和大傘裙等，也刻畫出本系列主要輪廓。多套白紗和晚裝大量使用頂級鴕鳥羽，增添仙氣，可穿脫的羽毛層次披肩就像是拉斐爾筆下聖畫的天使再現。紅橙漸層的晚裝呈現天堂國度晚霞的光輝，手縫珠工漸層可是經過師傅耗時270小時一針一線所打造出的。