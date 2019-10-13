魚料理星級廚神來了！馬賽三星米其林主廚客座高雄

2019-10-13 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ／即時報導



高雄也能吃到米其林三星主廚料理，Thomas Chien法式餐廳邀請馬賽唯一米其林三星主廚傑哈德‧巴瑟達（Gérald Passédat）來台客座，自11月6日起一連5天舉辦10場客座餐會，限定600個座位數，每席15,900元起。

Thomas Chien法式餐廳今年將邀請馬賽唯一米其林三星主廚哈德‧巴瑟達於11月6日到11月10日舉辦客座餐會，他是許多名廚心中擅長做魚料理的星級廚神，Thomas Chien法式餐廳廚藝總監簡天才還尊稱他為海王子，也讓人更加好奇他所做出來的魚料理到底有何魅力。

哈德‧巴瑟達於16歲踏入廚師一行，他的家族餐廳小尼斯是位於地中海的一棟別墅，在剛剛開始掌管家庭餐廳時，因馬賽居民習慣傳統菜肴，因此餐廳較少提供地中海魚類。但他認為地中海魚種豐富且別有滋味，於是深入研究各種魚肉質地及風味，相較其他餐廳一次最多提供10種魚，小尼斯可以提供高達65種地中海魚鮮。

簡天才曾到小尼斯用餐，當天吃了多道餐廳招牌菜，對哈德‧巴瑟達的詮釋魚料理手法留下深刻印象，更在當下提出客座邀請，但因為對方行程太滿，所以雙方合作直到今年才實現。

這次客座活動，哈德‧巴瑟達將打破過去餐宴傳統，餐會中提供的菜肴，從開胃小菜到主菜，全都來自海洋，像是藍蝦湯與聖維克多彩繪鮮魚片、三魚佐月桂凝凍、珍奇海味集錦等前菜，也可以品嘗到以主廚傑哈德祖母命名、傳承三代的招牌菜露西松露香草狼鱸，還有法國地中海沿岸最傳統的馬賽魚湯。