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時髦墨鏡助攻 讓你擁有巨星般的自信！

2019-10-13 16:21聯合報 記者曾智緯／即時報導

由品牌藝術總監HEDI SLIMANE操刀的CELINE 2019墨鏡系列，以全新概念設計，運用透明度和細緻線條處理，成為穿搭時的絕佳時髦配件，讓人有著巨星般的自信。另外FENDI繼繼2019春夏系列的廣告片「All The Time」推出後，再度由身兼演員、音樂人及模特兒的Rob Raco擔綱，演繹2019秋冬男款眼鏡系列廣告片，呈現出當代都會感。

CELINE全新的墨鏡系列，靈感來自70年代的METAL FRAME金屬框系列，藉由輕薄材質打造透視感，運用不同的鏡框大小形狀與鏡面顏色，造就出男、女皆適用的前衛風格款式。無論是飛行員抑或文青風格的造型墨鏡，還是特殊流線的CAT EYE貓眼系列，整體散發出華麗的誘惑魅力，令人愛不釋手。而經典的BLACK FRAME系列更有百搭輪廓、洋溢復古風華的BUTTERFLY與OVERSIZED的墨鏡，帶有強烈的態度，給予時髦全新定義。因此，不論是陳庭妮，還是劉嘉玲和孫芸芸等女星、名媛，都搶先在這季戴上CELINE新款墨鏡搭配造型，藉以凸顯巨星氣場。

不只CELINE曝光全新墨鏡系列，延續上一季的概念，FENDI仍邀請了身兼演員、音樂人及模特兒的Rob Raco來演繹新款的男士墨鏡系列。FENDI從秋冬服飾的「未來主義與古典主義」擷取靈感，推出FUTURISTIC FENDI系列墨鏡，前側的框中框設計，把鏡片嵌入閃亮的金屬結構，打造出平坦的太陽眼鏡形狀。並點綴著向品牌豐富歷史遺產致敬的招牌細節，包括像是鼻橋上可以轉動的金屬圓柱，顯示著「FENDI ROMA AMOR」字樣，還有金屬鏤空鏡腳上F形狀的金屬尖端，以雷射刻有Logo圖案。

FUTURISTIC FENDI系列墨鏡，從秋冬服飾的「未來主義與古典主義」擷取...
FUTURISTIC FENDI系列墨鏡，從秋冬服飾的「未來主義與古典主義」擷取靈感，向品牌豐富歷史遺產致敬。圖／FENDI提供
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CELINE BUTTERYFLY系列金屬框茶色墨鏡12,100元。圖／CELI...
CELINE BUTTERYFLY系列金屬框茶色墨鏡12,100元。圖／CELINE提供
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孫芸芸配戴CELINE BLACK FRAME系列純白色膠框墨鏡12,400元。...
孫芸芸配戴CELINE BLACK FRAME系列純白色膠框墨鏡12,400元。圖／摘自instagram
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陳庭妮配戴CELINE METAL FRAME系列黝黑色金屬框墨鏡14,200元...
陳庭妮配戴CELINE METAL FRAME系列黝黑色金屬框墨鏡14,200元。圖／摘自instagram
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劉嘉玲搭配CELINE BUTTERYFLY系列金屬框墨鏡13,300元。圖／摘...
劉嘉玲搭配CELINE BUTTERYFLY系列金屬框墨鏡13,300元。圖／摘自instagram
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