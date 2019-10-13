時髦墨鏡助攻 讓你擁有巨星般的自信！

2019-10-13 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／即時報導



由品牌藝術總監HEDI SLIMANE操刀的CELINE 2019墨鏡系列，以全新概念設計，運用透明度和細緻線條處理，成為穿搭時的絕佳時髦配件，讓人有著巨星般的自信。另外FENDI繼繼2019春夏系列的廣告片「All The Time」推出後，再度由身兼演員、音樂人及模特兒的Rob Raco擔綱，演繹2019秋冬男款眼鏡系列廣告片，呈現出當代都會感。

CELINE全新的墨鏡系列，靈感來自70年代的METAL FRAME金屬框系列，藉由輕薄材質打造透視感，運用不同的鏡框大小形狀與鏡面顏色，造就出男、女皆適用的前衛風格款式。無論是飛行員抑或文青風格的造型墨鏡，還是特殊流線的CAT EYE貓眼系列，整體散發出華麗的誘惑魅力，令人愛不釋手。而經典的BLACK FRAME系列更有百搭輪廓、洋溢復古風華的BUTTERFLY與OVERSIZED的墨鏡，帶有強烈的態度，給予時髦全新定義。因此，不論是陳庭妮，還是劉嘉玲和孫芸芸等女星、名媛，都搶先在這季戴上CELINE新款墨鏡搭配造型，藉以凸顯巨星氣場。